«السيف» سياحة معاصرة بطعم التراث

تتسارع أعمال البناء في المرحلة الثانية من مشروع السيف، الوجهة المائية الفريدة التي تطورها مراس على ضفاف خور دبي، ولم يتبقَّ أمامها غير أيام قليلة مقبلة، بعدما افتتحت المرحلة الأولى منه في أكتوبر العام الماضي.

ويبرز في المرحلة الثانية فندق معاصر يتناغم مع طبيعة المشروع التي تجمع بين أصالة الهوية العمرانية والثقافية والتجارية لدبي وحداثتها على مسافة 1.8 كيلومتر، وتبلغ المساحة المبنية الإجمالية للمشروع 2.5 مليون قدم مربعة، ويضم «السيف» ما يقارب 500 متجر ومطعم. وتهدف مراس من المشروع إلى تقديم تجارب متنوعة ترتقي أكثر بمكانة دبي على الخريطة السياحية العالمية.

وتعد الوجهة الجديدة علامة فارقة في المشروعات التي طورتها الشركة، وأبرزها «ذا بيتش»، و«سيتي ووك»، و«بوكس بارك»، و«لاست إكزت» و«ذا أوتلت فيليدج». ويتميز السيف أيضاً بمجموعة من المطاعم العائمة، ومرسى لليخوت الخاصة، ومحطة تصلها بشبكة تاكسي دبي المائي.

ويأتي المشروع، لإبراز تراث دبي البحري العريق، ومساهمة خورها الشهير في نهضتها، وليضيف الكثير إلى أجواء السيف الساحرة التي تعكسها روعة الأزقة والممرات، بما تحفل به من متاجر ومقاهٍ ومطاعم، إضافة إلى ساحة الفعاليات التي ستستضيف مجموعة متنوعة من الأنشطة.