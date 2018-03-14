«عزيزي للتطوير العقاري» تطلق أول مشاريعها في مدينة دبي الرياضية

أطلقت عزيزي للتطوير العقاري مشروعها السكني الجديد في مدينة دبي الرياضية تحت اسم «عزيزي جراند».

كما أطلق المطور العقاري المشروع الثالث في ميدان أفنيو والذي يتضمن 3 مبان تجارية وسكنية فاخرة؛ وتقدر قيمة المشاريع بـ 750 مليون درهم.

وعزيزي جراند هو المشروع السكني الأول للشركة في مدينة دبي الرياضية، ويضم 431 شقة موزعة على 238 استوديو و140 وحدة سكنية ذات غرفة نوم واحدة و53 وحدة بغرفتي نوم. وتبلغ مساحة المبني 47 ألف متر مربع، وتم تصميم المبنى بأسلوب معماري مميز بأربعة أبراج مدمجة في برج واحد. ويقع المشروع على امتداد طريق الشيخ محمد بن زايد، على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي وموقع إكسبو 2020.

وقال مرويس عزيزي: رئيس مجموعة عزيزي: يعكس مشروع «عزيزي جراند» صواب استراتيجيتنا الهادفة إلى إطلاق المشاريع العقارية المتطورة في المناطق الاستراتيجية عبر دبي وتماشياً مع مكانة دبي العالمية.

على صعيد آخر، سيتألف المشروع الجديد الواقع في ميدان أفنيو من 3 مبان منخفضة الارتفاع هي عزيزي جاردنز، وعزيزي بارك أفنيو، وعزيزي غرينفيلد. وتوفر هذه المشاريع 242 شقة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم محتضنة مساحات خضراء مفتوحة. وقال مرويس عزيزي: مشروعنا الثالث بمنطقة ميدان يجسد خططنا التطويرية. وتركز رؤيتنا على تطوير المشاريع المجتمعية الفاخرة عبر مختلف المناطق الاستراتيجية بإمارة دبي لا سيما في ميدان أفنيو.