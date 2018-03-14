استطلاع دولي: الإمارات بين أهم 15 دولة للنمو العالمي

أظهر استطلاع دولي للمديرين التنفيذيين عن اعتقادهم بأن دولة الإمارات مهمة للنمو العالمي، حيث جاءت في المركز الخامس عشر عالمياً، حسب رأي المديرين التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع.

وكانت الإمارات، هي الدولة العربية الوحيدة بين الدول الخمس عشرة الأولى عالمياً.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة برايس واتر كوبرز بين التنفيذيين والمستثمرين في دول العالم لعام 2018، أن 46% منهم يعتقدون أن الولايات المتحدة هي الأهم للنمو العالمي، بينما جاءت الصين في المركز الثاني بنسبة 33%، وألمانيا في المركز الثالث بنسبة 20%، وبريطانيا في المركز الرابع بنسبة 15%، فيما حلت الهند خامساً بنسبة 9%.

وجاءت نفس الدول الخمس المذكورة في المراكز الأولى على الترتيب من حيث رأي المستثمرين في أنحاء العالم بالنسبة لأهميتها للنمو العالمي.

كما أظهر الاستطلاع استمرار تفاؤل التنفيذيين والمستثمرين على السواء بخصوص نمو الاقتصاد العالمي، على الأقل على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة، واعتقادهم أن النمو يترجم إلى توقعات إيجابية للشركات على المدى القريب.

ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري من 7ر3 % إلى 9ر3%. وخلال مراجعة مرحلية للتوقعات الاقتصادية لمدة ستة أشهر ابتداء من نوفمبر الماضي، رفعت المنظمة من توقعاتها لمعدل النمو لعام 2019 من 6ر3% إلى 9ر3%.