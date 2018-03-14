مجمع دبي الصناعي يستقبل طلبة جامعة وستمنستر

استقبل مجمّع دبي الصناعي وفداً مكوناً من 25 من طلبة الماجستير التنفيذي من «كلية بيل آند فيف غور لإدارة الأعمال» التابعة لـ«كلية وستمنستر» بولاية يوتا الأميركية.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة: «أسعدنا لقاء الطلبة الأعزاء وتعريفهم بالمجمّع وبدوره الرائد في تطوير قطاع الصناعة في دبي بشكل عام وتهيئة بيئة أعمال وفق أعلى المعايير للمؤسسات العالمية والمحلية، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، والخدمات المتكاملة، والخدمات اللوجستية، والموقع الاستراتيجي بالقرب من أبرز طرق النقل البرية والبحرية والجوية.

نحن نرحب بمثل هذه الزيارات الهادفة والتي تضع الطلبة على تماس مع واقع الأعمال». جاءت الزيارة، التي تعتبر أحد متطلبات برنامج الماجستير، ضمن جولة الطلبة التي نظمتها الجامعة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في إمارتي أبوظبي ودبي. وخلال الزيارة قام الطلبة بزيارة مختلف مرافق المجمّع، حيث تعرفوا عن قرب على المصانع والمستودعات التي يوفرها، والقرى العمالية، وأبرز شركاء الأعمال.