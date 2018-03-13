‎" اقتصادية دبي" تضبط 26.2 مليون قطعة مقلدة بـ 1.19 مليار درهم

‎حقق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي نتائج فريدة خلال عام 2017، حيث تمكن فريق العمل من ضبط 26.2 مليون قطعة مقلدة بإجمالي 1.19 مليار درهم وهي حصيلة البضائع المصادرة عام 2017، وقد شهد عام 2017 تراجعاً في عدد البضائع المقلدة مقارنة بعام 2016، في حين ارتفعت القيمة السوقية بنحو طفيف من 1.16 في عام 2016 إلى 1.19 مليار درهم لعام 2017. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية اقتصادية دبي وخططها الرامية إلى فلترة السوق المحلي بإمارة دبي من المنتجات المغشوشة والمقلدة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري، وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية، وبالتالي رفع مكانة دبي كمحطة تجارية مرموقة على المستوى المحلي والعالمي.



وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال لقاء مع نحو 100 من أصحاب العلامات التجارية وشركات المحاماة في مستودع اقتصادية دبي بمنطقة أم الرمول - دبي، بحضور مختلف وسائل الإعلام، حيث جرى إتلاف كمية من البضائع المصادرة، وعقب ذلك توجه الحضور إلى فندق انتركونتيتال- فيستيفال ستي، حيث تم تكريم الشركاء من أصحاب العلامات التجارية ومكاتب المحاماة المتعاونة مع اقتصادية دبي.



وفي تصنيف البضائع من حيث القيمة السوقية، أحتلت الأحذية صدارة المنتجات المقلدة من حيث القيمة السوقية خلال عام 2017، حيث بلغت عدد البضائع المضبوطة 51,144 قطعة مقلدة، وشكلت قيمتها 400 مليون درهم أي "ما يعادل 37%" من القيمة الاجمالية للبضائع المضبوطة، تلاها التبغ ومواد التدخين بعدد 2.2 مليون قطعة مقلدة وبإجمالي 338.7 مليون درهم، ومن ثم الحقائب والمنتجات الجلدية بعدد 337,212 قطعة مقلدة بقيمة سوقية تبلغ 72.1 مليون درهم، ومستحضرات التجميل وعددها 5,9 مليون قطعة مقلدة بقيمة تصل إلى 61.3 مليون درهم واكسسورات الهواتف بعدد 3,6 مليون قطعة مقلدة، بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليون درهم.



ومن حيث تصنيف البضائع من حيث العدد، جاءت مسحضرات التجميل في المرتبة الأولى لعام 2017 بعدد 5.9مليون قطعة مقلدة وتصل قيمتها إلى 61.3 مليون درهم، ومن ثم اكسسورات الهواتف بعدد 3,6 مليون قطعة مقلدة بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليون درهم، وجاءت العلب والأغلفة في المرتبة الثالثة بواقع 2,9 مليون قطعة مقلدة وقيمتها 18.6 مليون درهم، وتلتها العطور المقلدة بمجموع 2,5 مليون قطعة تقدر بــ 34.5 مليون درهم، ومواد البناء بنحو 2,3 مليون قطعة مقلدة بإجمالي 14.2 مليون درهم.