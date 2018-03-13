«روتانا» تدشن فندقي البندر والبندر أرجان في دبي

عززت مجموعة روتانا محفظتها الفندقية في دبي من خلال افتتاح فندقي البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا بـ280 غرفة، وهو ما يرفع محفظة المجموعة في دبي إلى 3142 غرفة في 11 فندقاً ومبنى للشقق الفندقية حاليا بالإضافة إلى 3000 غرفة قيد الإنشاء سيتم افتتاحها قبيل 2021، الأمر الذي يرفع محفظة المجموعة إلى 6142 غرفة في الإمارة.

وتتولى "روتانا" بالنيابة عن شركة العين الأهلية للتأمين، إحدى أكبر شركات التأمين في المنطقة، إدارة كلٍ من فندق الخمس نجوم "البندر روتانا" والشقق الفندقية الفاخرة في "البندر أرجان من روتانا"، حيث يتميز كلا الفندقين بإطلالاتهما على قناة خور دبي المائية.

وقال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا للفنادق في تصريحات صحفية على هامش حفل الافتتاح، إنه على الرغم من دخول العديد من المشاريع الفندقية إلى الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، إلا أن الاستثمار في القطاع الفندقي لا يزال يحقق عوائد جيدة مقارنة بقطاعات أخرى.

وأضاف النويس أن المجموعة تسعى لتعزيز محفظتها في السوقين المحلي والعالمي، حيث تدير المجموعة حاليا في دبي 3142 غرفة في 11 فندقا وهناك ما يقارب من 3000 غرفة فندقية قيد التطوير حالياً، والتي سوف تنضم إلى محفظة المجموعة بحلول 2021 وهو ما يرفع محفظة المجموعة في دبي إلى 6142 غرفة.

وأوضح أن المجموعة تستهدف السوق الأفريقي خلال السنوات المقبلة لما يحمله من فرص واعدة، وهناك خطط لدخول عدد من الدول الأفريقية مثل أنغولا وساحل العاج وغينيا، مشيراً إلى أن المجموعة سوف تفتتح فندقاً في تنزانيا قريباً. وأشار إلى أن مجموعة روتانا بدأت في أبوظبي وانتشرت في السوق المحلي والمنطقة والعالم، ولديها خطط توسعية في المستقبل تطال أسواقا جديدة مثل أفريقيا، لتصل إلى 100 فندق قيد التشغيل في محفظتها.

من جهته، قال محمد البادي بن يوعان الظاهري، رئيس مجلس إدارة "العين الأهلية للتأمين"، إن التعاون مع مجموعة روتانا يمثل إنجازاً كبيراً في رحلة نمونا وإضافة استثمارية ترفد موارد الشركة بمزيدٍ من الدخل ليصب في مصلحة المساهمين والاقتصاد المحلي بشكلٍ عام وتعزز من مركز الشركة في السوق المحلي والدولي.