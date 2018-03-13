«سياحة الشارقة» تروّج الإمارة في معرض موسكو للسفر 2018

بعد النجاح الذي حققته الشارقة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2018، تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للسنة الـتاسعة عشرة على التوالي في الدورة الـ25 من معرض موسكو الدولي للسياحة والسفر الذي ينطلق اليوم ضمن أجندة مشاركاتها في كبرى الفعاليات المختصة في قطاع السياحة والضيافة في العالم.

تأتي مشاركة الهيئة في الحدث، المستمر لغاية 15 مارس الجاري، بهدف إلقاء الضوء على الخطط التسويقية والترويجية للشارقة.

وتحرص الهيئة على المشاركة بالمعرض الذي يعدّ من أبرز المحافل المتخصصة بقطاع السياحة لتعزيز التواصل مع رواد السياحة من الوجهات العالمية والمستثمرين من الأسواق الأوروبية والدولية من 80 وجهة عالمية. ويترأس خالد جاسم المدفع، رئيس "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، وفد الإمارة الذي يضم ممثلين عن هيئة مطار الشارقة الدولي، ووكالة مطار الشارقة الدولي للسفريات (ساتا)، وغيرها من الجهات.