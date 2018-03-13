«جمارك رأس الخيمة» و«فيليب موريس» تتعاونان لحماية الملكية الفكرية

وقّعت دائرة الجمارك برأس الخيمة وشركة فيليب موريس أمس، اتفاقية تعاون مشترك، وذلك بمقر دائرة جمارك رأس الخيمة.

وقّع الاتفاقية من جانب الجمارك الدكتور محمد عبدالله المحرزي مدير عام الدائرة، ومن طرف فيليب موريس تامر شبانة المدير التنفيذي لمكافحة التهريب بالشركة، بحضور عادل الخاطري مدير إدارة الأمن والمخاطر الجمركية ومحمد الحبسي مدير قسم إدارة المخاطر الجمركية وكلثم الغفلي مدير قسم حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد الدكتور محمد المحرزي حرص الدائرة على تعزيز وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة التي تتلاقى أهدافهم مع أهداف الدائرة ورؤيتها ورسالتها خصوصاً في ما يتعلق بحماية أمن المجتمع بكل جوانبه خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية لمختلف العلامات التجارية.

وقال تاركان ديميرباس، نائب الرئيس الإقليمي لدى فيليب موريس مانجمنت سيرفيسيز- الشرق الأوسط: تعتبر مذكرة التفاهم واحدة من الوسائل العديدة التي تؤكد التزامنا بدعم جهود مكافحة تجارة التبغ غير المشروعة، كما قمنا بتأسيس فيليب موريس امباكت لنشر الوعي حول التجارة غير المشروعة ومواجهة أعمال التهريب في العالم.

وأكد تامر شبانة، مدير مكافحة تجارة التبغ غير المشروعة في فيليب موريس مانجمنت سيرفيسيز- الشرق الأوسط أنه بموجب هذه الاتفاقية مع جمارك رأس الخيمة، سنقوم بتفتيش المنتجات المحتجزة التي تحمل علامة فيليب موريس انترناشيونال، للتأكد من أنها غير مقلدة، وجمع المزيد من المعلومات حول مكافحة تجارة التبغ غير المشروعة في الدولة كي نتمكن من تحديد حجم المشكلة، وتقييم ما تحمله من آثار سلبية على المجتمع، وبالتالي التوصل إلى حلول مجدية.