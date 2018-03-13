راشد النعيمي: نمو كبير بالمشاريع العقارية في عجمان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان «عقار»، أن إمارة عجمان تشهد حالياً الكثير من المشاريع العقارية الضخمة التي تطورها مؤسسة «عقار».

وتم تأهيلها بكافة الإمكانيات المادية والفنية لتعمل بمثابة منشأة رائدة للنهوض بالقطاع العقاري في الإمارة وتطوير مناخ الاستثمار فيها، ولتبني تطبيق أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في تنفيذ وإدارة المشروعات العقارية مما يزيد من إسهامات القطاع العقاري في تحقيق خطط التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة في الإمارة.

جاء ذلك خلال زيارته مشروع الكورنيش ريزيدنس بمنطقة كورنيش عجمان والذي يعتبر من أهم المشاريع العقارية التي تطورها مؤسسة «عقار» ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال الشهور المقبلة من هذا العام.

من ناحية أخرى، وقعت مؤسسة عقارات عجمان «عقار» اتفاقية مع شركة ميتا داتا الشركة المتخصصة بمجال تقنية المعلومات تحت إشراف ومتابعة شركة مايكروسوفت لتطبيق برنامج إدارة وتخطيط الموارد لربط جميع إدارات المؤسسة المختلفة التي تهدف إلى دعم وتعزيز جهود المؤسسة والارتقاء بمستوى الخدمة.

حضر حفل التوقيع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس الإدارة ويافع عيد الفرج عضو مجلس الإدارة ومحمد الشامسي عضو مجلس الإدارة وغالب جابر المدير التنفيذي. وأشاد الشيخ راشد بن حميد بالاتفاقية التي تتيح لعقار مواكبة التطور في مجالات تقنية المعلومات والحصول على أفضل ممارسات تخطيط وإدارة الموارد من خلال التعاون مع كبرى الشركات مما يساعد على تطوير الخدمة وكسب ثقة الجمهور والارتقاء بـ «عقار» لتصبح واحدة من الشركات العقارية الرائدة بالمنطقة.