«دينر باي هيستون بلومنتال» بـ «رويال أتلانتس» 2019

أعلن «منتجع رويال أتلانتس آند ريزيدنسيز»، أن «دينر باي هيستون بلومنتال»، سيكون أول مطعم يفتتح داخل المنتجع خلال عام 2019.

وبذلك، سيكون المنتجع مقراً للفرع الثالث للمطعم الحائز على العديد من الجوائز، بعد لندن وملبورن. وقال الشيف «هيستون بلومنتال»: متحمس جداً لافتتاح المطعم، خاصة أن فرصة إيجاد موقع مثالي كـ «منتجع ذا رويال أتلانتس اَند ريزيدنسيز»، نادرة جداً.

وقال سيرج زالوف، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنتجعات «أتلانتس آند ريزيدنسيز»: «سيقع المطعم، الذي يعد باكورة مطاعم المشروع، في قلب «منتجع رويال أتلانتس آند ريزيدنسيز». ويعد الأول ضمن سلسلة المطاعم التي سنعلن عنها لاحقاً. ويتألف مشروع «منتجع رويال أتلانتس آند ريزيدنسيز» الفاخر، من 231 من الخيارات السكنية، التي تتضمن شققاً ذات غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف.