الإمارات رابع أفضل دولة للأعمال الحرة

احتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً بين أفضل الدول لإقامة الأعمال الحرة، حسب تقييم موقع بي تو بي البريطاني المتخصص في الأسواق والأعمال.

وتقدمت الإمارات على دول رأسمالية عريقة مثل بريطانيا، التي جاءت في المركز الخامس. وقال الموقع: إن الإمارات من بين دول قليلة لا تفرض ضرائب على الدخل، مشيراً إلى أن مدينتي دبي وأبوظبي جذبتا أعداداً لا حصر لها من أصحاب الأعمال. وجاءت هونغ كونغ والولايات المتحدة الأميركية وكوريا جنوبية في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً.

وفي تصنيف آخر، وردت دولة الإمارات ضمن قائمة أكثر دول العالم استقبالاً للزوار في 2017. ووفق مجلة «ماكنزي كورترلي» الفصلية العالمية المتخصصة في شؤون الاقتصاد والأعمال، جاءت الإمارات في المركز السابع عشر بإجمالي عدد زوار بلغ 21 مليون زائر طوال العام، لتتفوق على وجهات سياحية عالمية. بينما تصدرت فرنسا القائمة، حيث زارها 82 مليون شخص 2017. وتوقعت ماكنزي أن يرتفع عدد زوار الإمارات بحلول عام 2020 ليصل إلى 26 مليون زائر.

وفي تصنيف ثالث أكدت مؤسسة «بي إم آي زيزيرش» البحثية أن اقتصاد الإمارات من أفضل الاقتصادات أداءً على مستوى العالم، فيما يتعلق بسوق العقارات والإنشاءات، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وتوقعت المؤسسة عن قطاع البنية التحتية في الدولة خلال 2018 أن تحتفظ سوق العقارات والإنشاءات المحلية بهذه المكانة العالمية المتقدمة على المديين القريب والبعيد.