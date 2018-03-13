مذكرة تفاهم بين «الاتحاد للطيران» ومؤسسة سلطان بن خليفة الإنسانية

وقعت مجموعة الاتحاد للطيران مذكرة تفاهم مع مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، بهدف تعزيز آفاق التعاون الإنساني والمجتمعي بين الطرفين ودفع عجلة الجهود الخيرية وتبادل الخبرات والمعرفة بينهما.

وقع المذكرة عن مجموعة الاتحاد للطيران خالد غيث المحيربي، نائب أول الرئيس لشؤون مركز العمليات التشغيلية في مطار أبوظبي ورئيس اللجنة الرياضية والاجتماعية واستراتيجية المسؤولية الاجتماعية في المجموعة، وعن المؤسسة الدكتور محمود طالب آل علي، المدير التنفيذي للمؤسسة.

حضر مراسم التوقيع من جانب مجموعة الاتحاد للطيران حارب المهيري، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات - الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي وبلاد المشرق العربي وأفريقيا، وكابتن صلاح الفرج الله، نائب أول الرئيس لشؤون الأمن وتطوير الطيارين الإماراتيين، وعادل الملا، نائب الرئيس لشؤون المشتريات وإدارة التوريد،.

ووسام هاشم، نائب الرئيس لشؤون التعلّم والتطوير. وضمّ وفد المؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية سعيد العوضي، رئيس الاتصال المؤسسي وإبراهيم شعبان العبد الله، مدير الشؤون الإنسانية والمالية في المؤسسة.

وستتولى مجموعة الاتحاد للطيران توفير الدعم اللوجيستي وخدمات النقل للمشاريع التي تنفذها مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية في مختلفأنحاء المعمورة. وستقوم مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية بدعم مشروعات المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها مجموعة الاتحاد للطيران على الصعيد المحلي والعالمي، إلى جانب توثيق أواصر التعاون بين الطرفين، بما يضمن توصيل المواد الإغاثية إلى المناطق التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية على مستوى العالم.