«تايم»: دبي مدينة الذكاء الاصطناعي المستقبلية

قالت مجلة تايم الأميركية إن دبي ترسخ مكانتها لتكون مدينة الذكاء الاصطناعي المستقبلية، حيث توفر لشركات التقنية حديثة النشأة عروضاً لا يمكن رفضها.

وأشارت المجلة الأميركية إلى أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أعلن أنه يستهدف أن تعتمد دبي على 25% من وسائل المواصلات من المركبات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 بهدف تحويل اقتصاد الإمارة بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وأشارت المجلة إلى أنه في غضون سنوات قليلة يمكن أن نرى رجال شرطة آليين يجوبون مراكز التسوق، ونرى التاكسي الطائر ينقل الركاب فوق شارع الشيخ زايد، وتنزل الطائرات ذاتية القيادة ركابها عند أبواب دورهم.

وكشفت دراسات حديثة أن 75% من سكان الإمارات مستعدون لاستيعاب التقنيات الحديثة، مقابل متوسط عالمي 62%.