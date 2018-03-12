خدمات وميزات جديدة في تحديث «دبي الآن»

أطلقت دبي الذكية النسخة المحدثة من تطبيق «دبي الآن» بحلّة جديدة، وتصميم عصري، يواكب روح الهوية المؤسسية الملهمة التي تسترشد دبي الذكية بأطروحاتها بعيدة العمق، مرتكزة على الابتكار في توظيف الذكاء الاصطناعي في التحديث، ليصبح راشد -المستشار الذكي للمدينة- ضمن تطبيق دبي الآن متاحاً بالكتابة والصوت، وهو ما يوفر تجربة سهلة ومبتكرة للمتعاملين تقدم لهم أفضل مستوى من الخدمات في أي وقت ومكان وبأقل جهد، وباستخدام أجهزتهم الذكية.

ويغطي التحديث 4 محاور رئيسة، تتضمن الشكل والتصميم الخاص بالتطبيق، إلى جانب تحديث وإضافة المزيد من الخدمات، مع إمكانية إدراج الطابع الشخصي لكل متعامل في تصميم التطبيق، وتوفير خدمات المساعد الشخصي من خلال خدمة «راشد» ضمن التطبيق. ويضم تطبيق دبي الآن خدمات 27 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة في دبي، تقدم 59 خدمة متنوعة تستهدف 11 فئة مختلفة من المتعاملين، ويتسم التطبيق بجودة التشغيل ونسبة أمان عالية جداً على التعاملات.

توجيهات

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: يجسد تطبيق دبي الآن الذي يعد أول خدمة حكومية من نوعها في الشرق الأوسط، توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مسيرة التحول الذكي لدبي، من خلال إيجاد بيئة ذكية شاملة توائم متطلبات المرحلة المقبلة وتقدم نموذجاً متفرداً لمنظومة عمل حكومة المستقبل يحتذى به عالمياً، وتوفير سلسلة متكاملة من الخدمات التي تدعم تسخير الذكاء الاصطناعي وآخر مستجدات الثورة الصناعية الرابعة، في تحسين نوعية الحياة وتحقق التقدم المطلوب لتصبح دبي نموذجاً للمدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

عائشة بن بشر: نموذج لمنظومة عمل حكومة المستقبل يحتذى به عالمياً

وأضافت: نجح التطبيق في توظيف خدمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بجودة حياة الأفراد وسوية العمل المؤسسي للقطاعين الحكومي والخاص في دبي، مما يضمن تحقيق السعادة والرضا لجميع سكان وزوار الإمارة وهو أحد الأهداف الرئيسة في خطة دبي 2021. ومن خلال تحديثه الأخير حرصنا على أن يصبح تطبيق «دبي الآن» أكثر شمولية في خدماته من خلال تعزيز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص بخدماته، وأيضاً أكثر سهولة وسلاسة في طريقة استخدامه عبر تزويده بمزيد من التقنيات والحلول.

هوية جديدة

ويعكس التحديث الجديد لتطبيق دبي الآن الهوية المؤسسية الجديدة لدبي الذكية، من خلال تصميم وألوان جديدة. كما يمكن التحديث الجديد المستخدمين من إضفاء الطابع الشخصي على حساباتهم الخاصة على التطبيق مما يفعل العلاقة بين المستخدم والتطبيق، حيث يتيح التطبيق للمستخدم إجراء التعديلات وتصميم لوحة بيانات شخصية تناسب المستخدم، إلى جانب تنظيم الحساب وفق استخدامه مثل وضع صورته الشخصية في ملفه الخاص، بالإضافة إلى عرض الإشعارات لتنبيه المستخدم بالمستجدات وتمكينه من الرجوع إليها في وقت لاحق.

توظيف الذكاء الاصطناعي

ويتبنى التطبيق بنسخته الجديدة تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال خدمة «راشد» للذكاء الاصطناعي، المدعمة باللغتين العربية والانجليزية، حيث يقوم «راشد» بالإجابة عن جميع استفسارات المستخدم حول الفواتير وإجراءات الخدمات الحكومية وعبر تفعيل خاصية الصوت مما يجعل عملية البحث عن الخدمة أكثر سهولة وسلاسة، فيقوم «راشد» بالتفاعل مع المتعاملين من خلال تنفيذ مهام معينة مثل سداد دفعات سالك أو خدمات نول أو أي من التعاملات المالية بناء على طلب المستخدم.

وتشمل قائمة الخدمات التي يوفرها التطبيق، عمليات تجديد تسجيل المركبات، وحساب الزيادة الإيجارية والبحث عن أقرب محطة وقود إلى جانب تسديد ثمن تعبئة الوقود في محطات إينوك، والبحث عن أقرب صراف آلي، وعن الأنشطة التجارية، وحجز اسم تجاري وتجديد الرخصة التجارية، واختيار العيادة والطبيب المناسب. وعمل خطة اللقاحات ومعرفة المدرسة والجامعة الأنسب، ودفع الفواتير، وتتبع رحلات الطيران.

خدمات إضافية

ويتضمن التحديث توفير خدمات أشمل وأوسع تسعى إلى تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إدراج خدماتهم ضمن تطبيق دبي الآن، حيث يشمل حالياً خدمات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، كأول جهة اتحادية تتوفر خدماتها على تطبيق دبي الآن، بما يمكن كافة سكان الإمارات من دفع فواتير الماء والكهرباء من خلال التطبيق. أيضاً وعبر التطبيق وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع يمكن للمتعاملين المشاركة في مبادرات تطوعية خاصة بالهيئة. كما تشمل قائمة الخدمات وبالتعاون مع شركة إينوك، إمكانية تسديد ثمن التزود بالوقود من محطاتها المختلفة من خلال التطبيق.

إقبال كبير

منذ إطلاقه، شهد تطبيق دبي الآن إقبالاً كبيراً من فئات المتعاملين، حيث تمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتعاملين من خلال توفر الخدمات الحكومية على مدار الساعة وفي أي مكان، حيث قام أكثر من 750 ألف متعامل بتحميل التطبيق منذ إطلاقه، فيما وصل عدد المسجلين إلى 279,8 ألف شخص.