عمومية «الاتحاد الوطني» تقرّ توزيع 550 مليوناً أرباحاً نقدية

أقرت الجمعية العمومية لمجموعة بنك «الاتحاد الوطني» أمس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% من رأس المال بقيمة إجمالية 550.3 مليون درهم (20 فلساً للسهم الواحد) عن العام 2017.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الاتحاد الوطني، إن المجموعة واصلت في العام الماضي الاعتماد على قوتها المالية وزيادة حجم أعمالها واستثماراتها بما يتماشى مع رؤيتها أن تكون الأفضل في القطاع المصرفي في دولة الإمارات.

وأضاف معاليه أن أبرز الإنجازات التي حققتها المجموعة هي تصنيف البنك كواحد من البنوك العشرة الأكثر أماناً في الشرق الأوسط ومن ضمن البنوك الخمسين الأكثر أماناً في الأسواق النائية من قبل جلوبل فايننس، كما أصبح البنك أول بنك في دولة الإمارات يفتتح فرعاً تجارياً في جمهورية الصين الشعبية بهدف دعم عملائنا في الاستفادة من زيادة التبادل التجاري بين الإمارات والصين.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية على المستويين العالمي والإقليمي حقق النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العام الماضي مؤشرات مرضية بسبب تنوع مصادر الاقتصاد بشكل جيد وقلة الاعتماد على عائدات القطاع النفطي، ومن المتوقع أن يتسمر تعافي النمو الاقتصادي في 2018، مدفوعاً بمبادرات الدولة المتنوعة والقوية في قطاعات السياحة والتجارة والخدمات المالية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية للإعداد لمعرض دبي إكسبو 2020.

مؤشرات السيولة

وأشار معاليه إلى أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات استمر قوي، كما استمرت مؤشرات السيولة وجودة الأصول مناسبة ومرضية نتيجة لجهود الجهات الرقابية والإشرافية.

ولفت معاليه إلى أن مجموعة بنك الاتحاد الوطني حققت أرباحاً صافية قدرها 1.657 مليون درهم في 2017، بزيادة 5% مقارنة بالعام 2016، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية نتيجة لارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة زيادة 4 % لتصل إلى 3.631 ملايين درهم لعام 2017 وجاءت الزيادة المحققة نتيجة إلى النمو القوي لصافي الدخل من غير الفوائد.

محفظة القروض

وتوقع محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الاتحاد الوطني، نمو أرباح البنك بين 7% إلى 10% في 2018، فيما توقع نمو محفظة القروض بنسبة بين 5 إلى 7%، مستبعداً أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة التي جرى تطبيقها بواقع 5% مطلع العام الجاري على أداء البنك لا سيما وأن نسبتها طفيفة مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجمعية العمومية، إن البنك ملتزم بقرارات المصرف المركزي الخاصة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن العملاء، مشيراً إلى وجود مباحثات مع المركزي بشأنها، لكننا حتى الآن نتحملها التزاماً بتعليمات المركزي.

وأكد محمد نصر عابدين أن سياسة البنك خلال الفترة الحالية تركز على توفير خدمات جديدة للعملاء والحفاظ على الفروع الحالية دون تخفيض، مشيراً إلى مخصصات الديون المشكوك فيها ارتفعت قليلاً العام الماضي لكنها مرشحةً للانخفاض العام الجاري.

التوسع الخارجي

وحول التوسع في الأسواق الخارجية، قال عابدين: إن البنك يعتزم التوسع بقوة في السوق المصري لا سيما في ظل قوة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن عدد الفروع في مصر حاليا يقدر بنحو 43 فرعاً ومن المقرر إضافة خمسة فروع جديدة خلال الشهرين القادمين، موضحاً أن البنك نجح العام الماضي في افتتاح أول فرع له في الصين.

وقال إن الفائدة بين البنوك مرشحة للارتفاع خلال العام الجاري لا سيما في ظل التوقعات بقيادة الفيدرالي الأميركي بزيادة الفائدة بين 3 إلى 4 مرات خلال هذا العام، مشيراً إلى أن البنك لا يخطط لإصدار سندات جديدة خلال العام الحالي بعدما قام منذ أيام قليلة بإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار جرى تغطيتها بواقع مرتين في أول عودة للبنك إلى أسواق رأس المال الدولية منذ 2016 وأنه لا يوجد لدينا خطط لإصدارات جديدة في 2018.

وشدد عابدين على عدم وجود خطط مطروحة على الساحة حول اندماج مع بنك آخر، مضيفاً أن الاندماج ليس أمراً سيئاً ولكن ليس لدينا توجه أو خطط حالياً في هذا الشأن.

و«الاتحاد الوطني»، المملوك بنسبة 50% لحكومة أبوظبي و10% من قبل حكومة دبي، مصنف بدرجة (A +) مستقر من قبل مؤسسة «فيتش» و(A1-) من قبل وكالة «موديز».

عمومية «الوفاق للتمويل» تقر توزيع 5 %

عقدت شركة الوفاق للتمويل اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين أمس، حيث وافق مساهمو الشركة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5%. وحققت شركة الوفاق للتمويل صافي أرباح بلغت 92 مليون درهم لعام 2017 بزيادة 15.6% عن العام السابق فيما ارتفعت صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 23.9% لتسجل مبلغ 231.4 مليون درهم لعام 2017.

وارتفعت إجمالي محفظة التمويلات بنسبة 20.7% إلى 2.9 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2017 مقابل 2.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2016 وارتفعت ودائع العملاء أيضاً بنحو 60.1% عن العام السابق لتسجل نحو 2.3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2017 مقابل مبلغ 1.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2016. دبي - البيان