حمدان بن زايد: مشاريع «أدنوك» تدعم مكانة الإمارات عالمياً

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بجولة تفقدية في مصافي «أدنوك» للتكرير بالرويس ومصانع شركة «بروج»، أمس، اطلع خلالها على منشآت التكرير والبتروكيماويات، وجهود «أدنوك» في تطويرها وتحديثها وخطط التوسع المستقبلي، والتقى عدداً من الإداريين.

كما تعرف سموه إلى جهود «أدنوك» وعزمها التوسع في التكرير والبتروكيماويات لتعزيز العائد الاقتصادي والربحية في هذا المجال الذي يشهد طلباً متنامياً، لاسيما على المشتقات والمنتجات البتروكيماوية ذات القيمة المرتفعة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة ماضية في تطوير منشآت النفط والغاز لترسيخ المكانة المتقدمة للدولة في قطاع الطاقة، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مبادرات استراتيجية

وأشاد سموه بمبادرات «أدنوك» الاستراتيجية التي تركز على التوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات، حيث تعتزم الشركة أن تبني في الرويس أكبر مجمع متكامل في موقع واحد على مستوى العالم لعمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية. رافق سموه خلال الزيارة معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، واللواء فارس خلف المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.