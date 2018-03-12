الفطيم تويوتا تطلق يارس الجديدة

أطلقت الفطيم تويوتا سيارة يارس في تصميم جديد لسيارة السيدان المدمجة. وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة في الفطيم تويوتا: «تعد يارس سيدان واحدة من السيارات الرئيسة ليس فقط لعملائنا في قطاع التجزئة بل أيضاً لشركائنا من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتمت زيادة طول الطراز الجديد بمقدار 15 ملم ليصبح الطول الكلي للسيارة 4,425 ملم، كما تم زيادة عرضها بمقدار 30 ملم ليصبح الآن 1,730 ملم.

وتم إدخال مجموعة من المزايا المحسنة إلى المقصورة، بما في ذلك نظام الدخول والتشغيل الذكي، ونظام تثبيت السرعة، وتأتي السيارة بخيار محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 105 أحصنة وعزم دوران أقصى يبلغ 14.3 كلغ/‏متر، كما يقترن بناقل حركة متطور ذي 7 سرعات. كما تتضمن مجموعة شاملة من التجهيزات التي توفر الأمان والحماية لجميع ركابها.