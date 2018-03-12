جراندويلد تباشر بناء 10 سفن لـ«نفط الكويت»

احتفلت شركة نفط الكويت وشركة جراندويلد لبناء السفن في الإمارات ببدء بناء 6 سفن إرشاد وأربع سفن دعم سريع لصالح شركة نفط الكويت.

وبدأت مرحلة تصميم وهندسة المشروع في مايو 2017، ومع بدء مرحلة البناء، تستهدف جراندويلد تسليم أول سفينة في ديسمبر من العام الجاري، بينما سيتم الانتهاء من تسليم السفن العشر في شهر يوليو 2019.

تم تصميم سفن الإرشاد الست وسفن الدعم السريع الأربع خصيصاً وفق المتطلبات الفنية لشركة نفط الكويت، وتتم عمليات تصميم وتصنيع وتجهيز السفن وفق أعلى معايير الصناعة العالمية مع استخدام أحدث التقنيات، مع الامتثال لمعايير التصنيف المعتمدة من قبل هيئة التصنيف البريطانية «لويدز ريجستر» لضمان توفير أعلى معدلات الكفاءة والتشغيل والسلامة.

وقال سامي الصواغ، مدير مجموعة العمليات البحرية في نفط الكويت: تشكل هذه المناسبة بداية مرحلة بالغة الأهمية في تعاقدنا مع شركة جراندويلد، ألا وهي بدء المراحل الأولية لبناء وتصنيع أربع سفن دعم سريع وست سفن إرشاد.