الرميثي: فوز أبوظبي بأفضل وجهة أمان للمسافرين تجسيد لرؤية القيادة

أكد اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن فوز إمارة أبوظبي بجائزة أفضل وجهة في فئة الأمان الشخصي للمسافرين في استبيان مؤشر الرضا عن الوجهات السياحية على هامش معرض بورصة برلين السياحية إضافة مهمة لإنجازات إمارة أبوظبي، وما وصلت إليه بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتجسيداً لاهتمام سموه بالارتقاء بمستوى شرطة أبوظبي لتكون في مقدمة الأجهزة الشرطية عالمياً، كما يتماشى مع استراتيجية حكومة أبوظبي ليكون الجهاز الشرطي السياج الحقيقي لتعزيز الإنجازات وحماية المكتسبات ومواكبة آليات استشراف المستقبل.

وأضاف: الإنجاز محطة نتطلع من خلالها إلى تحقيق المزيد، بخطى واثقة وإرادة صلبة، ومحبة للوطن، وولاء لقيادتنا الرشيدة، من خلال اتباع أفضل السبل والآليات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير القطاع الأمني لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء بحرفية ومهنية عالية. وأكد أن كل إنجاز هو ثمرة جهود جماعية لفرق عمل تؤمن بروح الفريق والتفاني في الأداء، والعمل بشكل متواصل من أجل البحث المتواصل عن فرص التحسين المستمر والإبداع.

جائزة

من ناحية أخرى، حصدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جائزة "أفضل جناح من منطقة الشرق الأوسط" في بورصة برلين، وذلك عن الجناح الذي تشارك فيه للترويج لمعالم ومقومات أبوظبي.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: فخورون بهذا الإنجاز الجديد الذي حققناه، حيث حرصنا في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي على توفير أحدث التقنيات الحديثة لنقل تجارب حيّة ومباشرة عن كافة جوانب الحياة الثقافية والفنية والتراثية والسياحية في الإمارة تحاكي الواقع لجمهور الجناح في برلين.

هذه الجوائز هي شهادة على الأداء القوي والحضور المميز لجناح أبوظبي الذي اجتذب زوار المعرض، وأصحاب المصلحة العاملين في قطاعي السياحة والضيافة، حيث حصدت أبوظبي جائزة أفضل وجهة في فئة "الأمان الشخصي" للمسافرين، وتم تكريم 7 فنادق ضمن فئة الفنادق الأكثر شعبية في الإمارة، فيما منحت جائزة "هوليداي شيك أوارد" إلى 5 فنادق بعد فوزها بهذه الفئة للسنة الخامسة على التوالي.