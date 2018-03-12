إطلاق مشروع «رُكان السكني» في «دبي لاند» بمليار درهم

كشفت "كونتيننتال للاستثمار" عن مشروع "رُكان السكني" في منطقة "دبي لاند"، والذي يطرح أسلوباً جديداً للعيش في دبي مستوحى من ثقافة المجتمع، على مساحة 2.6 مليون قدم مربعة، وبقيمة مليار درهم. جاء ذلك خلال حفل أقيم في فندق أرماني برج خليفة، تحت شعار "استنشق عبير الحياة" بحضور لفيف من رجال الأعمال والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.

يعتبر "رُكان السكني" ثاني مشروع تطوير عقاري للشركة في دبي، ويقع بجوار مشروع "المرابع العربية" وعلى مقربة من أبرز مراكز التسوق، وملاعب الغولف، والمجمعات الترفيهية. وتم تخصيص 70% من مساحة المشروع للأماكن العامة المفتوحة والمساحات الخضراء، لتوفير بيئة هادئة تعزز الاسترخاء والانسجام مع الطبيعة. ويضم المشروع مجمعاً سكنياً متكامل الخدمات يتكوّن من فلل، وتاون هاوس، وتوين هاوس، واستديوهات، وشقق فاخرة بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى منطقة تجارية تتكون من مساحات للبيع بالتجزئة، وأماكن مميزة للتنزه، ومرافق ترفيهية تضم ملاعب تنس، ونوادٍ رياضية، وطرق مخصصة للجري، والدراجات، ومسجد، وحضانة.

وقال أحمد صبور، الرئيس التنفيذي لشركة "كونتيننتال للاستثمار": إنه لمن دواعي سرورنا الكشف عن تفاصيل مشروع "رُكان السكني" الذي يحتفل بتنوع المشهد العمراني والثقافي والحضاري في إمارة دبي، حيث يطرح هذا المشروع أسلوباً جديداً للعيش في دبي مستوحى من ثقافة المجتمع، إذ يتكون من مساحات للبيع بالتجزئة ومرافق ترفيهية ومنازل للإقامة، تحيط بها جميعاً المساحات الخضراء، بتصاميم تعكس اهتمامنا الأول بالسكان ليحظوا بفرصة الإقامة في بيئة تنعم بأجواء الإيجابية والإلهام والقيم النبيلة. ونحن على ثقة من قدرة سوق عقارات دبي على استقطاب الرساميل العربية والأجنبية، وتقديم عائدات استثمارية هي من الأعلى إقليمياً.

وأضاف صبور: إن اختيار موقع "رُكان السكني" جاء بعد دراسة مستفيضة لأفضل المواقع المتاحة، حيث وقع اختيارنا على "دبي لاند" التي باتت إحدى المناطق العمرانية الأسرع نمواً وذات العوائد الاستثمارية المجزية، وإحدى وجهات الجذب للمستثمرين الجدد، والتي تتيح لهم عائدات مرتفعة في المستقبل.

يأتي إطلاق "مشروع رُكان" ضمن خطط الشركة واستراتيجيتها في التوسع بمشاريعها النوعية، وخاصة بعد النجاح اللافت الذي حققه "برج كونتيننتال" بتكلفة تزيد على 400 مليون درهم، الواقع في مارينا دبي، والمؤلف من 219 شقة موزعة على 29 طابقاً سكنياً، والذي يتميز بإطلالة ساحرة، ومرافق ترفيهية رائعة.

ويعكس المشروع ارتفاع معدلات طلب المستثمرين على قطاع العقارات في إمارة دبي، وبيئة الاستثمار الخصبة، وتنوع المشهد العمراني والثقافي والحضاري في الإمارة.

شركة

حرصت مجموعة "لاند مارك للتنمية والتطوير العقاري" ومقرها القاهرة، على دخول السوق الإماراتي بتأسيس شركة "كونتيننتال للاستثمار" في 2011، والتي تتلخص استراتيجيتها في التطوير العقاري بالتمسك بجذورها العربي، من خلال طابعها الذي يجمع بين الشرقي والغربي في مساحة غنية بالثقافات وتصميمها العصري، فضلاً عن اتسامها بالهدوء التقليدي.