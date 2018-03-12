المزروعي يؤكد أهمية استقرار الأسواق وتحفيز وجذب الاستثمارات

أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة أهمية استقرار الأسواق وتحفيز وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة لضمان تلبية الطلب المتزايد للسنوات القادمة. جاء ذلك على هامش ترؤس وزير الطاقة والصناعة وفد الدولة المشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض "سيرا ويك" الذي اختتم بمدينة هيوستن الأميركية.

وشارك وزير الطاقة والصناعة في جلسة حوارية وزارية خاصة بالمؤتمر عن أهمية الاستدامة والتغير المناخي وأكد خلالها أن تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة لا بد من أن يتم من خلال عمل جماعي مشترك. كما شارك في جلسة حوارية مع نخبة من المتحدثين حول مستقبل التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون وأكد فيها أن الإمارات تعد إحدى الدول الرائدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن مشروع الريادة التابع لشركة أدنوك يعتبر أول مشروع في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه ويعد دليلاً على إمكانية تنفيذ مشروعات تجارية تسهم في تعزيز استخراج النفط والمحافظة على البيئة وتوفير المزيد من الغاز للشبكة.

ونوه بأن المشروع يكتسب أهمية كبيرة من حيث إثبات مفهوم التكامل بين الموارد الهيدروكربونية والتكنولوجيا النظيفة موضحاً أن الابتكار قادر على إيجاد حلول مجدية من شأنها تعزيز القيمة والتصدي لمختلف التحديات.

وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة شارك وزير الطاقة والصناعة في جلسة حوارية أخرى ضمت العديد من القيادات النسائية في مجال الطاقة والمديرين التنفيذيين للشركات الكبرى. وأكد أن المرأة الإماراتية باتت تلعب دوراً تنموياً بارزاً واحتلت المكانة العالمية التي تستحقها لجدارتها وتفوقها وما من شك في أن هناك عدداً من العوامل التي ساعدت على إيصال المرأة الإماراتية إلى مراكز قيادية متقدمة في الدولة لعل أبرزها توافر بيئة وقاعدة تشريعية داعمة وراسخة مكنتها من المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية وصياغة المستقبل.

وعلى هامش المؤتمر التقى سهيل المزروعي بريك بيري وزير الطاقة الأميركي والوفد المرافق له. وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية ومحاور التعاون التي تربط الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزها.

كما اجتمع بصفته رئيس الدورة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" مع الأمين العام للمنظمة محمد بيركيندو حيث بحثا آخر تطورات الأسواق العالمية في ظل اتفاقية خفض الإنتاج مع دول خارج أوبك.

وضم وفد الدولة الدكتور مطر النيادي وكيل الوزارة ومحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وسعيد مبارك المهيري القنصل العام للدولة في هيوستن بالولايات المتحدة وعدداً من المسؤولين