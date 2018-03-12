6 أبراج سكنية تظهر على جزيرة خور دبي

وصلت عمليات الإنجاز في مجمع «دبي كريك رزيدنسز» السكني في منطقة «الجزيرة» 70% بعد انطلاقها أواخر 2016 في إطار عقد البناء الذي منحته إعمار العقارية إلى شركة «البسطي ومكتاه» للهندسة المدنية ومقاولات البناء.

يضم المجمع 6 أبراج سكنية طرحتها إعمار للتملك الحر أمام المستثمرين على مراحل، وتفضي تلك الأبراج الجديدة إلى ممشى طوله 4.5 كيلومترات حول «منطقة الجزيرة»، يقدم مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه والمطاعم والمتاجر الراقية.

وتعد منطقة الجزيرة والتي تضم ما يزيد على 1000 غرفة فندقية بمقاييس عالمية، وأكثر من 600 متجر تجزئة ومرفق ثقافي، جزءاً حيوياً من المشروع الأم «خور دبي» في «الخيران» وهو مشروع مشترك أطلقته كل من «إعمار العقارية» و«دبي القابضة في أكتوبر 2014 ويضم أعلى معلم معماري في العالم.

ويمتد مشروع خور دبي على مساحة إجمالية تبلغ 6 ملايين متر مربّع (أي ما يزيد على 1482 فداناً). ويمتد مجمع «دبي كريك رزيدنسز» على طول خور دبي التاريخي على مسافة قريبة من مطار دبي الدولي، وهو يفوق في حجمه ثلاثة أضعاف حجم مشروع وسط مدينة دبي.