شركات التأمين ترفع شعار «النمو المستدام»

رفعت شركات التأمين المُدرجة شعار «نحو مزيد من النمو المستدام» بعدما حققت أداءً مالياً قوياً فاق التوقعات مدفوعة بقرارات حكومية جرى تنفيذها مطلع 2017، تلزم جميع الحاصلين على إقامات من دبي بالتأمين، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق تأمين السيارات، وعدم السماح بالنزول دونها، ووضع آليات تمنع حروب الأسعار. ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، بلغت أرباح 30 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين نحو 1.482 مليار درهم في العام 2017، بزيادة 45.34% أو ما يعادل 462.4 مليون درهم مقارنة بنحو 1.019 مليار درهم في 2016.

وأظهر الرصد، إن إجمالي إيرادات الاقساط المكتتبة ارتفع إلى 24.49 مليار درهم في 2017، بزيادة قدرها 23.87% مقارنة نحو 19.77 مليار درهم في 2016، بينما زاد إجمالي الأصول بنسبة 9.1% من 54.16 مليار درهم في 2016 إلى نحو 56.15 مليار في نهاية العام الماضي. ويتوقع مسؤولون في قطاع التأمين ومحللون ماليون استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن تواصل الشركات تحقيق أداء مالي قوي في السنوات المقبلة بدعم السياسات والإجراءات التنظيمية التي وضعتها هيئة التأمين وتعمل على تطويرها باستمرار بما يضمن تحقيق تنافسية وشفافية بين جميع الشركات.

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