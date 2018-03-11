مطار دبي بين الأفضل للتوقف

قال تقرير نشره موقع «ترافل بالس» ومقره نيو جيرسي: إن التوقف الطويل في أي مطار يبعث على الضجر، لا سيما أنه لا يتيح للمسافرين المغامرة بمغادرة المطار، ولهذا فإن بعض مطارات العالم الكبرى وفرت للمسافرين حوافز جمة للبقاء على مقربة من بواباتهم.

ويعتبر مطار دبي الدولي من بين أفضل المطارات في العالم للباحثين عن الراحة قبيل استئناف رحلاتهم القادمة، حيث حل في المرتبة الخامسة في قائمة ضمت 15 مطاراً عالمياً، متفوقاً على مطار أمستردام، وزيوريخ، وهونغ كونغ، وفانكوفر، وملبورن، وأوكلاند.

وإضافة إلى فندق دبي الدولي الذي يقع في المطار، بات بإمكان المسافر الآن النوم والاستراحة في المطار قبيل السفر. ويمكن للمسافرين الحصول على بعض غرف النوم داخل الكبائن التي تشتد الحاجة إليها، أو غرف النوم المزودة بتلفزيونات، والتي تنافس الغرفة الفندقية الصغيرة. ويعد مطار دبي أول مطار في المنطقة يستخدم تلك الكبائن، في سبيل تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وترسيخ مكانة دبي محطة عالمية للترانزيت، كما أن المطار يحتضن واحدة من أفضل الأسواق الحرة في العالم.