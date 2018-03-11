افتتاح «واحة التنين الصيني» في مارينا أبوظبي

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن أبوظبي تشهد نمواً متسارعاً للتحول إلى وجهة سياحية عالمية مستدامة، نتيجة لتفعيل استراتيجية التنويع الاقتصادي، ودعم القطاعات غير النفطية، واعتماد السياحة إحدى الدعائم الرئيسة في الاقتصاد الوطني، حيث تمتلك أبوظبي العديد من الإمكانيات السياحية، وهو الأمر التي يؤهلها لتكون من أفضل وجهات السياحة.

وأضاف، في تصريحات صحفية أمس عقب افتتاح «واحة الصين» في منطقة المارينا - أبوظبي، بحضور عدد من مسؤولي القطاع والشركات السياحية، أن هذا المشروع يجسد العلاقة بين الإمارات وجمهورية الصين، حيث باتت تشكّل نموذجاً يحتذى به للتعاون والشراكة الاقتصادية الدولية، كما أن هذه الروابط مؤهلة للنمو، بالاستفادة من تطوير بيئة الأعمال والعوامل التي تسهم في تنوع حجم التبادل التجاري غير النفطي.

وتابع: «انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنفذ أبوظبي خطة طويلة الأمد تقوم على تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة في المستقبل بما فيها القطاع السياحي، وتقليل الاعتماد تدريجياً على النفط والغاز كمصدر رئيس للنشاط الاقتصادي، ضمن خطة شاملة تعمل على تنويع اقتصاد الإمارة، وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030». وقال إن العلاقات التجارية بين الإمارات والصين تشهد توسعاً ملحوظاً، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بعمل الشركات في مختلف القطاعات.

بدوره، قال شكري شِيا، الرئيس التنفيذي لشركة «يوفت انترناشيونال ليمتد»، إن تنوع المنتج السياحي يثري الحركة السياحية، ويعزز فرص الترويج لسياحة العاصمة، حيث توفر أبوظبي لزوارها العديد من الفرص للاطلاع على تاريخ الإمارات من خلال المتاحف والمعارض والجولات السياحية، متوقعاً استمرار قطاع السياحة بتحقيق معدلات نمو قوي خلال السنوات المقبلة، في ظل توافر المزيد من الفرص الاستثمارية، نتيجة للدعم الحكومي القوي، والمناخ السياسي المستقر، والاستثمارات الداخلية والخارجية الضخمة.

وأضاف أن افتتاح واحة الصين في أبوظبي، الذي يضم مطاعم متنوعة ومراكز صحية وعلاجية وخدمات تجميل، يعزز روافد التنويع السياحي، ويسهم في جذب مزيد من السياح من دول التعاون، إضافة إلى مشاريع جزيرتي ياس والسعديات في أبوظبي، واحتضانهما العديد من المزارات الفريدة، مثل متاحف اللوفر وجوجنهايم ومتحف الشيخ زايد، وغيرها من المشاريع الأخرى، فضلاً عن سياحة المعارض والمؤتمرات.