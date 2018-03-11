«الاتحادية للضرائب»: 3 خطوات للتسجيل بـ «المضافة» عبر بوابة الخدمات الإلكترونية

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن التسجيل لضريبة القيمة المضافة، يتم من خلال 3 خطوات رئيسة، تستغرق ما يتراوح بين 15 و20 دقيقة، عقب قيام الخاضع للضريبة أو المخول من قبله، بإنشاء حساب للخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية، بهدف تيسير عمليات التسجيل، وتقديم الإقرارات الدورية، وتسديد الضرائب المستحقة بأسهل وأسرع الوسائل التقنية، بالإضافة لتوفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي لدى كافة فئات المجتمع.

وجددت الهيئة في بيان أصدرته أمس، دعوتها للخاضعين للضريبة، للاستفادة من المهلة التي منحتها الهيئة بإعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في التسجيل بضريبة القيمة المضافة، من غرامات التأخير، حتى الثلاثين من الشهر المقبل، مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الماضية في بداية التطبيق، وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية، تفادياً للغرامات الإدارية.

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن للأعمال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب: www.tax.gov.ae، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية لإنشاء حساب، من خلال الضغط على «تسجيل»، وبعد الحصول على إيميل التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بالمسجل، يقوم بالدخول إلى حسابه في بوابة الخدمات الإلكترونية، ليبدأ الخطوات الثلاث للتسجيل، بالضغط على «التسجيل في ضريبة القيمة المضافة»، وفي الخطوة الثانية، يتم تعبئة جميع الخانات الإلزامية المشار إليها بعلامة *، وتتم الخطوة الثالثة الأخيرة، بالضغط على «التقديم للموافقة»، وذلك لتقديم طلب التسجيل فعلياً.

وأكدت الهيئة، ضرورة تحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة، والحرص على إدخالها بشكلٍ صحيح في طلب التسجيل، مشيرة إلى أنه على المسجل، إرفاق عددٍ من المستندات لإتمام عملية التسجيل في النظام، منها رخصة الأعمال أو الرخصة التجارية وجواز السفر وبطاقة الهوية، في حال الإقامة في الإمارات لكل من مدير الأعمال والمخول بالتوقيع، بالإضافة إلى إثبات تخويل المدير للتوقيع، وعقد التأسيس أو وكالة عامة/‏خاصة مصدقة من الكاتب العدل.

توريدات

ووفقاً للبيان الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب، فإنه على أي شخص طبيعي أو اعتباري، يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة، إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي، أي مبلغ 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، أو تم توقع تجاوز هذا الحد خلال الثلاثين يوماً القادمة، حيث تتمثل التوريدات الخاضعة للضريبة في جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص، ولم يصدر نص صريح بإعفائها، إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات من خارج الإمارات.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجوز لشخصين اعتباريين أو أكثر، يمارسون الأعمال، التقدم بطلب للتسجيل كمجموعة ضريبية، إذا كان لكل منهم مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الإمارات، أو كان الأشخاص المعنيون أطرافاً مرتبطين، أي كانوا غير منفصلين من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية، أو في حال كان شخص أو أكثر، يمارس الأعمال في إطار شراكة يسيطر فيها على باقي الشركاء.

اختيار

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه يتعين على الأشخاص الذين يرغبون بالتسجيل كمجموعة ضريبية، اختيار ممثل للمجموعة، يقوم بتقديم طلب تسجيل المجموعة، حيث يقوم بتقديم طلب «التسجيل لضريبة القيمة المضافة» أولاً، مع اختيار أنه سيكون عضواً في مجموعة ضريبية، بعد أن يتم إصدار رقم تعريف ضريبي له، ثم يقوم العضو الممثل، بإضافة بقية أعضاء المجموعة، من خلال «التسجيل في مجموعة ضريبية»، سواء تم تسجيلهم بشكلٍ منفصل أم لا، وبعد الانتهاء من إضافة الأعضاء، وتقديم طلب التسجيل، يتم إصدار رقم التسجيل الضريبي للمجموعة.