مراهق يرفض عرضاً مالياً من ماسك لإغلاق حساب يراقب رحلاته الخاصة

المصدر: دبي- سيد صالح

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رفض جاك سويني، البالغ من العمر 19 عاماً من ولاية فلوريدا الأمريكية، عرضاً بقيمة 5000 دولار من رائد الأعمال الأشهر إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، مقابل أن يحذف حسابه على «تويتر»، الذي أنشأه خصيصاً لتتبع طائرة ماسك الخاصة.

وبحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد طوّر سويني حساباً أطلق عليه اسم «إيلون جيت»، ويعني اسمه بالعربية «الطائرة الخاصة بإيلون». وأفادت الشبكة بأن سويني يستخدم في هذا الحساب روبوتاً تولّى تطويره خصيصاً لمراقبة رحلات ماسك. ومن واقع نتائج المراقبة، يغرد سويني على «تويتر»، كلما أقلعت طائرة ماسك، حيث يذكر في التغريدة موعد إقلاع ومكان الطائرة، وكذلك موعد وجهة هبوطها.

وأضافت الشبكة أنّ سويني طوّر أيضاً حوالي عشرة حسابات روبوتية أخرى تتعقب رحلات رجال الأعمال البارزين، وبصفة خاصة الذين ينشطون في قطاع التقنية، ومنهم بيل غيتس وجيف بيزوس.

وذكرت الشبكة أن ماسك سأل سويني: «هل يمكنك إزالة هذا؟، إنها مخاطرة أمنية».

وأضافت أن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية وشركة «سبيس إكس» لتقنيات الفضاء، قد عرض في النهاية على المراهق 5 آلاف دولار للمساعدة في منع «الأشخاص المجانين» من تتبع رحلاته الجوية. ورد سويني بطلب 50 ألف دولار، قائلاً إنه يمكنه استخدام المال للكلية وربما إحدى سيارات شركته من طراز «تسلا 3».

وكان آخر تبادل للرسائل بينهما يوم الأربعاء، الــ 19 من يناير الجاري، عندما قال ماسك إنه ليس من الصواب «الدفع مقابل إغلاق هذا».

وأجاب سويني: «من شأن الخيارات الأخرى غير المكافآت، مثل التدريب أن تجعل إزالته أسهل كثيراً». ولم يرد عليه ماسك بعد.

وقال سويني، إنه كان من محبي «سبيس إكس» منذ إطلاق أول صاروخ فالكون هيفي في عام 2018. ومن الجدير بالذكر أن والد سويني يعمل في شركة طيران، الأمر الذي عزّز اهتمامه بقطاع الطيران وشغفه بمتابعة رحلات الطائرات الخاصة للمشاهير.

وقال سويني: «5000 ليست كافية كي أتوقف عن هذا الأمر».

وقدم سويني بعض النصائح الفنية إلى ماسك، حيث أخبر الملياردير عن برنامج حظر يمكنه استخدامه لمواجهة برامج تتبع الرحلات الجوية.

وقال سويني: «يبدو أنه عمل بهذه النصيحة»، مُضيفاً أنه يبدو أن ماسك يستخدم حالياً برنامج الحجب.

وأجاب سويني عن سؤال يتعلق بقدرته على تتبع رحلات ماسك على الرغم من برنامج الحجب، فقال: «أنا (أفعل). الأمر أكثر تعقيداً بعض الشيء».

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