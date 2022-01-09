شاب يجني آلاف الدولارات من تعدين البتكوين بهذه الطريقة

المصدر: البيان

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في عملية لا تخلو من المخاطرة تمكن شاب أمريكي، من تعدين العملات المشفرة باستخدام الكمبيوتر الموجود في سيارة تسلا التي يمتلكها رغم أنه قد يتعرض لإلغاء تأمينها لكن الأرباح التي حققها أغنته عن التفكير في خسارة التأمين.

وفي حديث لسراج رافال، مع شبكة "سي أن بي سي" قال: إنه يمتلك سيارة تسلا "موديل 3" صنعت في 2018، حيث تمكن من استغلال كمبيوتر وبطارية السيارة في تعدين عملات مشفرة مثل البتكوين والإيثيريوم.

وأضاف أنه يستخدم أيضا كمبيوتر السيارة بالإضافة إلى جهاز "ماك ميني أم 1" و5 وبطاقات رسوميات، ويقوم بتشغيلها معا باستخدام خوارزميتين، إضافة لاستغلال بطارية السيارة.

وأشار إلى أن سيارته عبارة عن "جهاز كمبيوتر متطور مزود بعجلات" وفق موقع قناة الحرة.

وتعدين العملات المشفرة هو عملية تسمح للحواسيب بتوليد سلسلة من متواليات أرقام معقدة يتطلبها صك عملة افتراضية جديدة وتوثيق تعاملاتها المالية، وهي مهمة تتطلب كميات هائلة من الطاقة.

ورغم مخاطرة رافال بإلغاء ضمان سيارته، إلا أنه يقول إن "ما تمكن من تحقيقه يستحق ذلك".

وأشار إلى أنه استطاع في 2021 جني حوالي 800 دولار شهريا من عمليات التعدين للعملات المشفرة.

أليخاندور دي لا توري، متخصص في تعدين البتكوين قال لشبكة "سي أن بي سي" إن المكون الأساسي للتعدين توفر الكهرباء الرخيصة، وإذا استطاع أي شخص توفير ذلك باستخدام سيارته الكهرباء فهذا شيء جيد.

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