أول مطار للسيارات الطائرة في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الشركة البريطانية «إيربان إير بورت» وشركة «هيونداي» الكورية لصناعة السيارات عن خطط لتنفيذ أول مطار متنقل في العالم للسيارات الطائرة، وسيارات الأجرة الجوية وطائرات التوصيل من دون طيار ذاتية القيادة، يقع في قلب ويست ميدلاندز، ومن المقرر أن يكتمل بحلول نوفمبر من هذا العام، وفقاً لتقرير لموقع «ذيس إيز ماني».

ويطلق على المطار اسم «إير وان»، ويمكن تثبيته في غضون أيام، وقد يصبح أصغر مطار على الإطلاق.

وتم تصميمه بأبعاد مدمجة للغاية، بحيث يمكن تنفيذه في البلدات والمدن للسماح لسيارات الأجرة الطائرة والطائرات من دون طيار بالهبوط وشحن بطارياتها فيه.

ويقول المصممون إن المواقع المؤقتة ستساعد على «تخفيف الازدحام وتقليل تلوث الهواء والمساهمة في مستقبل خالٍ من الكربون». بحسب صحيفيه الشرق الاوسط

وأيد مجلس مدينة كوفنتري وأعضاء البرلمان المقترحات الخاصة بمطار خالٍ من الانبعاثات، مع حصول المشروع على منحة حكومية بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني.

وتسعى «هيونداي» إلى تحديد مواقع لـ«إير وان» بعد أن كشفت النقاب عن سيارة أجرة طائرة خاصة بها تسمى «إس إيه 1» تم تصميمها بالتعاون مع شركة «أوبر» قبل عام، وتعتزم تسويق مركبات الطيران الخاصة بها بحلول عام 2028.

وتقدر قيمة ثورة «التنقل الجوي الحضري» بحوالي تريليون جنيه إسترليني على مدار عشرين عاماً؛ حيث تستثمر الشركات والسلطات في طائرات الإقلاع والهبوط العمودي والبنية التحتية المطلوبة.

ويمكن تشغيل «إير وان» خارج شبكة النقل، ويمكن أيضاً دمجه مع المركبات الكهربائية ووسائل النقل العام المستدامة، كما تدعي مجموعة التصميم في المملكة المتحدة.

وبالإضافة إلى أنه يستغرق أياماً فقط للتجهيز، يسمح التصميم بتفكيك المطار بسهولة ونقله إلى مواقع بديلة، مع تطور قطاع النقل الجوي.

ويقع موقع المطار في كوفنتري في ساحة مواقف سيارات سابقة قبالة الطريق بجوار ملعب «ريكو أرينا» الذي يتسع لأكثر من 32 ألف مقعد، ويمتلكه نادي الرغبي «واسبز بريميرشيب».

ويحتوي المطار نفسه على منصة هبوط يبلغ قطرها 14 متراً، أي أكبر من مهبط طائرات الهليكوبتر التقليدي. كما يتميز بمنصة مرتفعة، بمجرد أن تهبط السيارة عليها، تتحرك اللوحة لأسفل في الحظيرة.

يمكن بعد ذلك دفع المركبات إلى أجزاء مختلفة من الموقع؛ حيث يتم شحنها وتنظيفها وفحصها لأغراض الصيانة ونقل الركاب. ويوجد أيضاً مدرج صغير مُضاء.

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