إحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق إلى المحاكمة الجنائية

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر النائب العام المصري، اليوم، إحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة.

ووجهت النيابة العامة، بحسب صحيفة "المصري اليوم"، إلى المتهم الأول تهمة قبول وطلب وأخذ عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، كما اتهمت الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.

وأقامت نيابة أمن الدولة العليا الدليل قبل المتهمين من شهادة أربعة وعشرين شاهداً، وإقرارات تفصيلية أدلى بها خمسة من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين التي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها وثبت فنیاً نسبتها إليهم.

وتأكَّد، من اطلاع النيابة العامة على العديد من المستندات، تقديم عطايا الرشوة وأداء الأعمال وصدور القرارات وتحصيل المزايا التي قُدمت من أجلها.

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