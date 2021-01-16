يلقي مفاتيح لـ«بتكوين» تعادل 280 مليون دولار في القمامة بالخطأ

المصدر: دبي - سيد صالح

يسعى المواطن البريطاني جيمس هويلز، 35 عاماً، إلى استرداد قرص صلب خاص بجهاز الحاسوب المحمول التابع له، كان قد ألقاه في مستودع القمامة القريب من منزله في عام 2013.

وبحسب ما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، فإن أهمية هذا القرص الصلب لدى هويلز تكمن في كونه يحتوي على 7500 مفتاح للعملة الرقمية الشهيرة «بتكوين» تعادل قيمتها الإجمالية حالياً ما يزيد على 280 مليون دولار، وذلك بعد الطفرة الهائلة التي شهدتها «بتكوين» في قيمتها خلال الأسبوع الماضي.

ويقول هويلز إنه يمتلك قرصين صلبين متماثلين تماماً في الشكل، وحينما ألقى بالقرص الذي يحتوي على مفاتيح «بتكوين» في مستودع النفايات منذ ما يزيد على 7 سنوات، فعل ذلك بطريق الخطأ، حيث كان يقصد إلقاء القرص الآخر.

ولا يزال هويلز بعد كل هذه السنوات واثقاً بقدرته على استعادة القرص كي يتمكن من الوصول إلى مفاتيح «بتكوين»، ثم بيعها والحصول على الثروة الطائلة التي أهدرها من يده بالخطأ.

وبرغم احتمالية أن يكون الجزء الخارجي من القرص قد تعرَّض للتلف وربما للصدأ، إلا أن هويلز يعتقد أن الأسطوانة الزجاجية بداخل القرص، التي تحتوي على مفاتيح «بتكوين»، لا تزال سليمة.

وقال هويلز: «ثمة فرصة جيدة أن تكون الأسطوانة الزجاجية سليمة. وفي هذه الحالة، بوسع الخبراء المتخصصين في استعادة البيانات أن يعيدوا ترتيب القرص أو أن يقرؤوا البيانات من الأسطوانة مباشرة».

ولكي يعثر هويلز، الذي يعمل مهندساً للحاسبات، على القرص المفقود، يحتاج أولاً إلى استصدار تصريح من المجلس المحلي لمدينة «نيوبورت» في ويلز، حيث يقع منزله، وذلك للتنقيب في مستودع القمامة.

وعرض هويلز أن يتبرع بنسبة 25% من قيمة ثروته المُفترَضَة، أي نحو 70.8 مليون دولار، لصندوق مخصص لدعم ضحايا جائحة «كوفيد-19» في مدينته، إلا أن مجلس المدينة رفض.

وصرح متحدث باسم مجلس المدينة بأن المجلس تلقى عدة طلبات مماثلة للتنقيب في مستودع النفايات عن أقراص صلبة لأجهزة حواسب بدعوى احتوائها على مفاتيح «بتكوين»، إلا أنه رفضها جميعاً بدعوى خطورة التأثيرات البيئية التي ستنجم عن عملية التنقيب في تربة المستودع.

وقال المتحدث: «قد تبلغ كلفة التنقيب في المستودع، ثم فرز ومعالجة النفايات ملايين الجنيهات الإسترليني، من دون ضمان بالعثور على مفاتيح «بتكوين» في نهاية الأمر».

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الأسبوع الماضي بأن مبرمج حواسب في سان فرانسيسكو لم يتمكن من بيع 7002 «بتكوين»، تبلغ قيمتها الإجمالية الآن حوالي 267.8 مليون دولار، لأنه نسي كلمة المرور اللازمة كي يتمكن من الدخول إلى القرص الصلب الذي يحتوي على عملات «بتكوين» المملوكة له.

ومن الجدير بالذكر أن التحكم في تداولات «بتكوين» ليس مركزياً، بمعنى أنه لا يقع في يد شخص واحد، وإنما يتبع شبكة من الحواسب.

وعليه، تنشأ كل عملية تداول من محفظة رقمية ذات مفتاح خاص.

ويُعَدُّ هذا المفتاح بمنزلة توقيع رقمي ودليل يُثبت أن من أجرى العملية هو بالفعل مالك المحفظة.

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