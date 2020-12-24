تعاون بين «هانيويل» و«سيجنيفاي» لنشر حلول الإضاءة المتكاملة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة هانيويل المتخصصة في مجال الأبنية المتصلة، عن تعاونها مع شركة سيجنيفاي في مجال الإضاءة، في مشروع نشر حلول الإضاءة المتكاملة والذكية للمباني التجارية، كما يهدف هذا التعاون إلى تعزيز تجربة المقيمين وإنتاجية ورفاهية المباني، فضلاً عن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

ويدمج التعاون بين نظام وبرمجيات الإضاءة المتصلة «انتراكت» من سيجنيفاي وإضاءة التعقيم UV-C مع أنظمة إدارة المباني لدى هانيويل ومنصة هانيويل «فورج» لإدارة الأداء المؤسسي. وتعمل الحلول على إدارة استهلاك الطاقة بحسب نسبة الإشغال إلى جانب مؤشرات جودة الهواء التي تتضمن درجة الحرارة ومعدلات الرطوبة. وستنضم حلول الإضاءة لدى سيجنيفاي إلى حلول هانيويل لجودة الهواء للمباني الصحية في أوائل عام 2021، حيث يمكن التحكم فيها وقياسها ومراقبتها عبر لوحة معلومات المباني الصحية لفهم الامتثال والمقاييس لعمليات تنظيف الهواء والأسطح.

وتوفر سيجنيفاي عناصر إضافية للحلول لتعزيز الإنتاجية والرفاهية في المباني والتي تشمل إضاءة «NatureConnect» وإضاءة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، حيث تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تفكيك الحمض النووي للجزيئات الصغيرة، بما فيها الفيروسات والبكتيريا لتصبح غير ضارة. ونجحت مصادر الضوء UV-C لدى سيجنيفاي في التجارب المخبرية في تثبيط نشاط فيروس كورونا المُستجد المُسبب لمرض كوفيد 19 بعد بضع ثوانٍ من تعريضه للأشعة فوق البنفسجية الشديدة.

وقال جورج بو متري نائب الرئيس ومدير عام «هانيويل لتقنيات المباني» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «تلعب أنظمة الإضاءة دوراً مهماً في تعزيز تجربة المقيمين ورفاهيتهم وإنتاجيتهم في المباني، كما تساهم في تحقيق أهداف توفير الطاقة التي تتماشى مع خطط الحكومات الإقليمية».

وقال هارش شيتالي رئيس قسم الحلول الرقمية لدى سيجنيفاي: «تتميز حلول الإضاءة في إمكانيتها بتعزيز تجربة المقيمين ورفاهيتهم، حيث يتوقع العديد من عملائنا أن تقدم حلولنا قيمة تتجاوز نطاق الإضاءة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز