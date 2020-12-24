شد الحبال يتجدد بين ترامب ومستخدمي "وي شات"

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محكمة محلية بدحض دعوى قضائية قدمها مستخدمو تطبيق "وي شات" الرافضون للقيود التي وضعتها الولايات المتحدة على تطبيق المراسلات المملوك صينياً.

وكان ترامب قد أعرب، وفقاً لما ذكره موقع "بلومبرغ"، عن هواجس أمنية وطنية تتعلق بقدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى البيانات من خلال التطبيق.

وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن المحاكم لا تملك صلاحية حجب القيود، ذلك أن الرئيس والكونغرس يسيطران على سياسة الأمن القومي للبلاد.

ويأتي الطلب ذو فرص النجاح الضئيلة بعد ثلاثة أشهر من تمكن مستخدمي "وي شات" من إقناع القاضي بأن يحجب مؤقتاً القيود التي فرضها ترامب في أغسطس الماضي.

واستأنفت الإدارة الحكم على أن تكون هناك جلسة استماع في يناير المقبل، وسيتم عقد جلسات الاستماع قبل إصدار الحكم في القضية بمحكمة مقاطعة شمالي كاليفورنيا بسان فرنسيسكو.

وأشارت إدارة ترامب، ضمن معطيات ملف القضية، إلى ضرورة رفض مزاعم مستخدمي تطبيق "وي شات" القائلة بأن القيود التي فرضها ترامب تنتهك حرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية بحرية.

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