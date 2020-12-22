نظام جديد لتحميل حقائب الركاب في مقصورات الطائرات

المصدر: دبي - البيان

قامت شركة رويال جت التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بدمج أنظمة تخزين الحقائب والبضائع على متن المقصورة والمُطورة من قِبل شركة هايكو التي توفر حلول أنظمة الطيران، وذلك يتم على متن طائرات الشركة من طراز بوينغ بيزنس جت 700-737.

وقال روب ديكاستري، الرئيس التنفيذي للشركة: عملنا جاهدين خلال هذه الفترة الماضية على إيجاد حلول مبتكرة تتيح لعملائنا شحن المزيد من الحقائب والبضائع من خلال الاستعانة بشركة هايكو لتطوير أنظمة الطيران. أحد الحلول التي وضعناها كان السماح بنقل أكبر قدر من الحمولة الإضافية وأكبر حجم ممكن من البضائع من خلال الاستفادة من المساحة المتوفرة على متن المقصورة، وذلك يزيد من سعة الحمولة إلى أقصى حد ويقلل من عدد مرات تعديل المقصورة.

وقدمت شركة هايكو لتطوير أنظمة الطيران شهادة (STC) للمعدات والتركيب ومنحت الهيئة العامة للطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة موافقتها التشغيلية من أجل تشغيل الطائرة وهي تحمل كلاً من البضائع والركاب معاً، وهو الأمر الذي يعزز المرونة التشغيلية لشركة رويال جت بشكل كبير.

وقال دوج راسموسن، رئيس ومدير مجموعة هايكو لتطوير أنظمة الطيران، إن هذه الأوقات عصيبة على جميع شركات الطيران. ولذلك، يسعدنا أن نطرح هذه الحلول السريعة والفعالة من حيث التكلفة والتي ستساعد شركة رويال جت على مواصلة تقديم خدمات السفر للركاب، بالإضافة إلى زيادة حجم البضائع وقدرة حمولة طائراتهم بشكل كبير.

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