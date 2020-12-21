«أمازون» أكثر العلامات التجارية تأثيراً في 2020

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

أدت الزيادات الاستهلاكية التي سببتها جائحة «كوفيد 19»، إلى إطاحة شركة أمازون، بجوجل لتحتل مركز الصدارة كأكثر العلامات التجارية تأثيراً في العالم 2020، وفقاً لمؤشر أصدرته مجموعة World Brand Lab.

وتراجعت جوجل للمركز الثاني، ثم مايكروسوفت، ثم أبل (44 عاماً)، وتقدمت مرسيدس – بنز من المركز 7 إلى المركز 5. وتقدمت تويوتا من المركز 9 إلى 6. وحلت نايك في المركز 7 متراجعة عن ترتيبها 6 في 2019. وحلت أي تي اند تي في المركز 8 من المركز 5، وول مارت في المركز 9 وفيس بوك في المركز العاشر.

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