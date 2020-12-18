شاهد.. إخماد حريق في بئر نفطية بالعراق

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة النفط العراقية إخماد حريق في بئر نفطية داخل حقل بشمال البلاد كانت ضمن بئرين استهدفهما تفجير في التاسع من ديسمبر.

أخمدَ رجال إطفاء من شركة نفط الشمال العراقية المملوكة للدولة حريقاُ في بئر نفطية في حقل خباز النفطي الشمالي، على بعد حوالي 20 كيلومتراً (12 ميلاً) جنوب غرب كركوك في شمال العراق وينتج 25 ألف برميل نفط يومياً، وفق "يورونيوز".

وألقت السلطات العراقية باللوم على تنظيم (داعش) في الحرائق التي اندلعت منذ أسبوع.

سبق أن أضرم "داعش" النار في حقول النفط في العراق.

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