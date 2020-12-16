80 % خصومات 300 علامة تجارية بمهرجان «كونسبت بيج براندز» في مركز دبي التجاري

المصدر: دبي - البيان

عاد مهرجان «كونسبت بيج براندز» إلى دبي، حيث افتتح نجما بوليوود جاكي شروف وتشنكي باندي العرض الكبير صباح اليوم، ويستمر المعرض حتى الأول من أبريل في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي، ويستضيف أكثر من 300 علامة تجارية تقدم خصومات تصل إلى 80%. وتشمل تخفيضات المهرجان الخاصة بالأعياد ورأس السنة الجديدة مجموعة رائعة من ملابس الشتاء والكريسماس ومنتجات الحياة العصرية. ستمنح تخفيضات المهرجان لعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة للزوار والمتسوقين فرصة للحصول على الأفضل.

وقال فيجاي ساماياني، المدير العام للمهرجان: «تتمثل مهمتنا في توفير تجربة تسوق فريدة من خلال تقديم نطاقات منتجات رائعة وقيمة».

وقال كمال لالواني، المدير العام لمجموعة إكبريس المنظمة لمهرجان «كونسبت بيج براندز» إن المهرجان، الذي حقق أكثر من 55 عملية بيع حتى الآن، حقق نجاحاً كبيراً مع المتسوقين لأسباب عديدة.

وأضاف: «الشيء المختلف في هذا الموسم هو أن المتسوقين يشعرون بالسعادة وهم يتحركون داخل متجر كبير يضم منتجات لماركات عالمية، إذ يمكنهم التقاط أشياء من مختلف العلامات التجارية ودفع ثمنها في عداد نقدي مركزي».

وقال إن المهرجان يضم 30 نقطة بيع نقدية في منطقة بيع بالتجزئة التي تبلغ 6000 متر مربع، ما يعني أن لا داعي لقلق المتسوقين بشأن طوابير طويلة أثناء دفع فواتيرهم. «لدينا أيضاً سطور منفصلة للمدفوعات النقدية ومشتريات أقل من خمسة عناصر». وقال إن أفضل العلامات التجارية تقدم خصومات تصل إلى 80%، ويمكن أن تصل أسعار بعض العناصر إلى 5 دراهم أو درهمين.

وأضاف: «في الماضي شهدنا إقبالاً قدره 15 ألف شخص يومياً، ولن يكون هذا العام مختلفاً». ومن بين العلامات التجارية التي ستكون حاضرة: هيوغو بوس، وكارولينا هيريرا، وبورجوا، ونيو لوك، وألدو، ورايموند ويل، ودي آند جي، وجيس، وبيركنستوك، وكالفن كلاين، وإيروبوستال.

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