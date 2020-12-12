سيارة الأحلام أصبحت حقيقة .. لاتحتاج لوقود وبمواصفات خارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

بمواصفات عالية وإمكانيات خارقة كشفت شركة "أبتيرا" التي تتخذ من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، عن سيارة الأحلام والتي تعمل بالطاقة الشمسية.

و في نفس يوم الإطلاق أعلنت الشركة عن نفاذ جميع المركبات التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية، ولا تحتاج إلى إعادة شحن أبدا وفقا للشركة ،ويبلغ ثمن السيارة الواحدة 26 ألف دولار سعر الفئة الأولى وفق سكاي نيوز.

وجاء تصميم هيكل السيارة من مواد خفيفة الوزن، ما يوفر مقاومة هوائية منخفضة، وتدعم تقنية "نيفر تشارج"، القائمة على مجموعة من الخلايا الشمسية وحزمة بطاريات، والتي تتيح السير لمسافة ألف ميل أو ما يعادل 1609 كيلو مترات، لتتجاوز بذلك الرقم الخاص بسيارة "تسلا" من الطراز "إس"، والبالغ 370 ميلا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحول المواصفات المميزة في السيارة، قال الشريك المؤسس في "أبتيرا" كريس أنتوني: "مع تكنولوجيا (نيفر تشارج)، فأنت تسير بقوة الشمس. تحافظ حزمة الطاقة المدمجة في المركبة على شحن البطارية بحيث تكون جاهزة للانطلاق في أي وقت".

وتابع أنتوني: "أجمل ما في السيارة أن بمقدورك ركنها بالموقف الخاص بعملك، لتعود إليها وهي مشحونة من طاقة الشمس. لن تدفع سنتا لقيادتها".

وتدمج السيارة التي يصل ثمنها إلى 46900 دولارا بالنسبة للنموذج رباعي الدفع، محركات كهربائية مبرّدة بالسائل، بمقدورها دفع السيارة للانتقال من الصفر إلى سرعة 96 كيلومترا في الساعة في غضون 3.5 ثوان فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 177 كيلو مترا في الساعة.

وفي حال احتاج قائد السيارة إلى شحنها بسرعة، فيمكنه اللجوء إلى الخيار الكهربائي باستخدام مقبس 110 فولت.

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