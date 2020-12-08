طباخ آلي في جيتكس.. يعد الوجبات ويغسل الأطباق

المصدر: دبي-وائل الخطيب

كشفت شركة روبوتات مقرها لندن، النقاب عن أول طباخ آلي في العالم، يعد الوجبات من الصفر، ويقوم بعملية التنظيف بعد ذلك دون توقف أو تأفف.

وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية، التي نشرت التقرير، إن روبوت «مولي كتشين»، الذي يعد من بنات أفكار عالم الرياضيات وعالم الكمبيوتر الروسي «مارك أولينيك»، يقوم بإعداد وجبات قياسية للمطعم، دون أن يحرك صاحبه ساكناً، أو يطلب الوجبات الجاهزة. بيد أن المعضلة، كما ذكرت الصحيفة، تكمن في ارتفاع تكلفته، حيث يناهز سعره بحد أدنى 248000 جنيه، ما يعادل سعر منزل عادي في المملكة المتحدة. وهو أمر أقر به «أوليينك»، لكنه ادعى وجود 1205 «استفسارات مبيعات مؤهلة» من أشخاص مهتمين بشراء روبوت واحد. وقال إن السعر يعادل سيارة فخمة، أو يختاً صغيراً. وتأمل الشركة في تقديم نماذج منخفضة الأسعار في المستقبل.

وقال أولينيك أثناء إطلاقه الطباخ الآلي في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات في دبي«جيتكس»، إن ما نراه هنا، هو أول مطبخ آلي للمستهلك في العالم «حاله كحال جميع التقنيات المتقدمة - السيارات والتلفزيونات وأجهزة الكمبيوتر - مضيفاً أنه سيجذب المتحمسين والمهنيين والمقتنين الأوائل، ويتم تسعيره وفقاً لذلك. مضيفاً أنه يتوقع أن يتم تخفيض الأسعار «بشكل كبير، بمرور الوقت، مع حجم الإنتاج والكفاءات ووفورات الإنتاج».

وقد تم تطوير الروبوت بمساعدة تيم أندرسون، مبتكر الطهو، والفائز بسلسلة 2011 من BBC MasterChef. تم التقاط تقنيات الطبخ لأندرسون بتقنية ثلاثية الأبعاد، و«تمت ترجمتها إلى حركة رقمية أنيقة، باستخدام خوارزميات مخصصة».

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