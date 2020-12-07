«دي 14» تطلق خدمة الجدولة الذكية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت شركة دي 14 تقنية حديثة وهي خدمة الجدولة الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي وذلك لدعم الشركات. وتوفر التنقية خدمات ذكية للشركات لتحسين مواردها مع التركيز على صناعات معينة في المنطقة ومساعدة قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، والرياضة، واللياقة البدنية.

وتساعد تقنية دي 14 الشركات على تحدي العقبات وتحويلها إلى نجاحات من خلال توفير منصة جدولية ذكية. ويمكن لهذه التقنية جدولة أكثر من مليون طلب في غضون دقائق وهي 3000 مرة أسرع من أي برامج تقنية أخرى.

وقالت ميلدا أكين مؤسسة شركة «دي 14»: ستلعب هذه التقنية دوراً أساسياً في القطاعات المختلفة. وتقوم المنصة بتوفير واجهة لبرمجة تطبيقية وحل مشاكل الجدولة بطريقة سهلة وآمنة وسريعة وهي قائمة على برنامج السحابة وتعمل على نطاق واسع. وتستخدم شركات التوصيل الكبيرة والعيادات وصالات الألعاب الرياضية منصة دي 14 لزيادة رضا الموظفين والعملاء مع تقليل التكلفة والوقت.

وأضافت ميلدا أكين: من السهل توفير تقنية دي 14 في غضون أسابيع للشركات وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والتعليم التكنولوجي. وتعمل شركة دي 14 على مساعدة العيادات الطبية لتخفيض مصاريفها من خلال المحافظة على عدم غياب الموظفين وتحسين تجربة المريض الشخصية. وحسب الإحصاءات فإن نسبة عدم حضور الموظفين حاليا هي حوالي 38%. وتعمل هذه العيادات باستعمال هذه التقنية لخفض هذا المعدل إلى 10%.

وقالت: تعزز التقنية أداء شركات التوصيل والالتزام بدقة التسليم والمواعيد، فجدولة القوى العاملة هي المفتاح لزيادة الدقة في التسليم والالتزام. ونحن هنا لنساعد فرق التخطيط لتوفير 38% من وقتهم وتقليل التكلفة بحوالي 15%.

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