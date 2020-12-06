إيلون ماسك يتقاضى أعلى مرتب في العالم بـ595 مليون دولار سنوياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

رصد موقع «newspatrolling» مرتبات عدد من الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً في العالم خلال عام 2019، مؤكداً أن «إيلون ماسك» الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا»، و«سبيس إكس»، يعد أعلى الرؤساء التنفيذيين أجراً في العالم حيث حصل على مكافآت بلغت 595 مليون دولار في عام 2019، وبلغ إجمالي ثروته 91.9 مليار دولار.

وجاء تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل في المرتبة الثانية، حيث حصل على مكافأة قدرها 134 مليون دولار، وتقدر ثروته الصافية بأكثر من مليار دولار، وقد ارتقى كوك بثبات في صفوف شركة أبل منذ انضمامه في 1998، وحقق نجاحاً كبيراً وتضاعفت إيرادات الشركة وأرباحها تحت قيادته. كما زادت القيمة السوقية للشركة من 348 مليار دولار إلى 1.9 تريليون دولار.

وجاء توم روتليدج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شارتركويوكونكيشنز في المرتبة الثالثة بمكافآت بلغت 116.9 مليون دولار. ثم جوزيف يانييلو رئيس مجموعة سي بي إس الإعلامية الدولية، بمكافآت وصلت إلى 116.5 مليون دولار، ثم سوميت سينغ الرئيس التنفيذي لشركة تشوي بمكافآت بلغت 108 ملايين دولار.

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