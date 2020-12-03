«تيتان» تفتتح 30 متجراً حصرياً في الإمارات بحلول 2023

المصدر: دبى ـ البيان

تواصل «تيتان» خامس أكبر شركة مصنعة للساعات في العالم توسيع حضورها في دولة الإمارات من خلال افتتاح 10 متاجر حصرية لعلامة «تيتان» في جميع أنحاء الإمارات قبل نهاية العام، وستمتلك هذه المتاجر وتديرها شركة «تيتان» الفرعية «تيتان جلوبال ريتيل ذ. م. م» التي تتخذ من دبي مقراً لها.

ووفقاً لـ«أديتيا كيجريوال»، رئيس أعمال، الساعات والإكسسوارات، قسم الأعمال الدولية في «تيتان»، فإن التركيز المتزايد على هذا السوق الرئيسي سيمكن العلامة التجارية من تسجيل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 35% من الآن وحتى عام 2023، وهو الوقت الذي سيتواجد فيه 30 متجراً حصرياً على الأقل لشركة «تيتان» في كافة أنحاء الإمارات.

وكانت علامة «تيتان» قد عرضت مؤخراً مجموعة من الابتكارات مع طرح 3 تشكيلات متميزة في الدولة بما فيها «سباركل 2»، وهي تشكيلة حصرية من الساعات النسائية العصرية، تتميز بأحزمة أنيقة من الجلد وأخرى شبكية، ومزينة بقطع كريستال سواروفسكي، وبألوان وردية متلألئة.

وكذلك بألوان معدنية بدرجات اللون الأحمر، وتم تصميم التشكيلة بعد تفاعل واسع وعميق مع العملاء المحتملين من جميع الجنسيات في دولة الإمارات، وكان التركيز بشكل خاص على آراء المواطنين الإماراتيين والمغتربين العرب، الأمر الذي شكل إضافة قيمة لعمليات التصميم.

وحققت هذه التشكيلة نجاحاً باهراً، كما يوجد خطان مكملان جديدان في طور الإعداد نظراً للطلب الكبير من قبل العملاء. وأشار كيجريوال، أن «تيتان» تهدف في السنوات الثلاث المقبلة إلى استلهام أكثر من 50% من تصاميم منتجات العلامة من المنطقة كما سيتم تصميمها حصرياً بها.

وقال: تتواجد «تيتان» في دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات منذ ما يزيد على 25 عاماً، وبفضل براعتنا الفريدة في تصنيع الساعات، وتصاميمنا الرائعة التي تستند إلى خبرات واسعة، نفخر بأننا الخيار المفضل لمليوني عميل والعدد في تزايد مستمر. وباعتبارها علامة تجارية رائدة تعتمد تصاميم متباينة ومميزة، وتقدم قائمة واسعة من المنتجات، فإن «تيتان» تتطلع دائماً إلى تحقيق مزيد من الإنجازات.

وقالت فاندانا بهالا، رئيسة التسويق، قسم الأعمال الدولية في «تيتان»: يشكل المستهلك المحور الرئيسي لجميع مبادراتنا في «تيتان»، نحن متحمسون للغاية لطرح تشكيلات تستند إلى فهم عميق لذوق المستهلك وتفضيلاته، وسنواصل الابتكار في هذا المجال وتقديم تشكيلات تستهدف المستهلك في دولة الإمارات.

ومع التحديث الأخير لمنصة العلامة التجارية عبر الإنترنت titanworld.ae، سيتمكن العملاء في الإمارات قريباً من الاستمتاع بتجربة تسوق تتسم بالسهولة والسلاسة عبر قنوات متعددة تجمع بين التسوق الرقمي ومتاجر «تيتان» المنتشرة في كافة أنحاء الدولة.

كما افتتحت تيتان مؤخراً أول متجر عالمي للمجوهرات في مينا بازار بدبي، وطرحت برنامج الولاء الشهير «Encircle» في المنطقة، بما يتيح للعملاء ربح نقاط والاستمتاع بمزايا تشمل جميع العلامات التجارية الخاصة بنمط الحياة في «تيتان،» بما يعزز عامل الولاء بين جيل الألفية لهذه العلامة الرائدة.

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