مواطن إماراتي يتصدر قائمة الوسطاء العقاريين في دبي

المصدر: دبي - البيان

تصدر الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، قائمة تصنيف الوسطاء العقاريين، بحسب آخر بيانات لمنصة «دبي ريست» الرقمية، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ووفق التصنيف، الذي يستهدف رفع كفاءة الوسطاء العقاريين، وخلق بيئة تنافسية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، حصل وليد الزرعوني على فئة تصنيف 3 نجوم.

ويعتبر هذا التصنيف أحد مبادرات مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ بهدف الارتقاء بالقطاع العقاري في إمارة دبي، وتطبيق أحدث المعايير العالمية التي تضمن تقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين في السوق والحفاظ على حقوقهم.

ويتم تصنيف الوسطاء العقاريين بناءً على معايير معتمدة، تتضمن المساهمة المجتمعية والتوطين في تصنيف الوسطاء العقاريين، وعدد وقيمة المبيعات، وسعادة المتعاملين، والالتزام بالأنظمة واللوائح، وخبرة الوسيط العقاري.

وقد تم اعتماد (6) مستويات لتصنيف الوسطاء العقاريين وهي على أساس النجوم، ويشتمل التصنيف على وزن لكل معيار كالتالي: عدد وقيمة المبيعات 40%، وسعادة المتعاملين ومدي التزام الوسيط بالأنظمة والقوانين 30%، وخبرة الوسيط العقاري 20%، والمبادرات التطويرية والمجتمعية 10%.

وفي تعليقه قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية: «نحن فخورون بهذه المرتبة المتقدمة، التي تعتبر تقديرًا خاصًا يسهم في تحفيزنا على بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمات متميزة للعملاء».

وأضاف الزرعوني: "تحرص (دبليو كابيتال) باستمرار على تطوير عملياتها للوصول إلى أفضل المراتب على سلم هذا التصنيف طبقًا للسياسات الموضوعة للقطاع العقاري، واستنادًا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها مؤسسة التنظيم العقاري".

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي "أراضي دبي"، قد كرمت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، تقديرًا لمساهماتها في الارتقاء بقطاع العقارات في الإمارة، خلال العام الماضي 2019، ولجهودها في تشجيع الاستثمار العقاري والتزامها بالقوانين والتنظيمات وشرف المهنة.

وكانت أراضي دبي أطلقت في فبراير 2020 ومن خلال مؤسسة التنظيم العقاري المرحلة الثانية من مشروع تصنيف الوسطاء العقاريين، حيث بلغ عددهم 5880 وسيطًا عقاريًا، وقد سبق أن تم تصنيف مكاتب الوسطاء العقاريين البالغ عددهم 1842 مكتبًا، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة التنظيم العقاري التي تهدف إلى التأسيس لقطاع أعمال عقاري محترف.

واشتملت المرحلة الأولى من تصنيف الوسطاء على تصنيف مكاتب الوساطة العقارية حسب الفئات الذهبية والفضية والبرونزية والعامة، وكانت المرحلة الثانية من المشروع لتصنيف الوسطاء العقاريين العاملين في مكاتب الوساطة بنظام الخمسة نجوم، وذلك بناءً على 4 معايير رئيسية و10 معايير فرعية، لمساعدة المستثمرين والمتعاملين على معرفة مستوى تصنيف المكاتب، والتعرّف إلى الوسطاء العاملين في المكتب لاتخاذ القرار المناسب، واختيار أفضل المكاتب والوسطاء للتعامل معهم.

وتقوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال مؤسسة التنظيم العقاري بتكريم الفئات الحاصلة على تصنيف عالٍ، والتي استحقت التقدير على أدائها المتميز كل عام، ويتم تحديث التصنيف سنويًا، ويمكن لجميع المتعاملين والمستثمرين الاطلاع على تصنيف الوسطاء من خلال منصة "دبي ريست".

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