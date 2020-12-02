مهرجان الضيافة 2020 يكرّم رائد أعمال من دبي

المصدر: دبي - البيان

كرّم مهرجان ضيافة دبي الدولي 2020 بحضور ممثلين من 71 دولة، وأمام أكبر نافورة في العالم في منطقة «ذا بوينت بالم جميرا» رائد الأعمال الدكتور عمار عمر المالك والمؤسس لمجموعة رويال سكاي ومقرها دبي، والخبير في مجال الأعمال وتطوير المشاريع والتنمية الذاتية وأحد أفضل المؤثرين في مجال صناعة رواد الأعمال الناجحين.

حيث استطاع خلال سنوات قليلة تأسيس وإدارة مجموعة من الشركات في كل أنحاء الوطن العربي، كما ألقى عشرات المحاضرات عن الأعمال وإدارة الأعمال وأسس العديد من المبادرات في مجال الأعمال كان آخرها مبادرة «مليون مليونير جديد» .

والتي جذبت العديد من الشباب في أنحاء الوطن العربي وخلال تسلمه الجائزة أشار الدكتور عمار بالمستوى الجيد لتنظيم المهرجان والذي يليق بأكبر حدث عربي خلال 2020 وأن تكريمه في مهرجان عالمي بهذا الشكل ُيعد مسؤولية كبيرة.

وقال الدكتور عمار عمر في تصريحات خلال الاحتفال أن حبه لمساعدة رواد الأعمال ونشر وتطبيق قواعد الأعمال الصحيحة في كل أرجاء الوطن العربي هو شغفه، فهو يسعى أن ينجح الجميع كما نجح ويصلوا لما وصل إليه.

وشهد الحفل تكريم عدد كبير من النجوم والشخصيات تقديراً لأعمالهم وإنجازاتهم ويمنح مهرجان ضيافة جائزة سنوية لأهم الشخصيات العربية والعالمية التي أبدعت وتميزت في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والإعلامية والفنية بالإضافة إلى مجال التكنولوجيا والفن التشكيلي لتصبح جائزته منارة للمكرمين تنير مسيرتهم التي جعلتهم من أبرز الأسماء حول العالم.

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