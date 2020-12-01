تعاون بين «دوكاتي» و«لامبورجيني» ينتج دراجة نارية خارقة

المصدر: دبي - البيان

نتيجة للتعاون بين العلامتين التجاريتين المرموقتين دوكاتي ولامبورجيني، خرجت إلى النور الدراجة النارية الجديدة «Ducati Diavel 1260 Lamborghini»، وهي إصدار محدود مكون من 630 قطعة من الدراجات النارية المُرَقَّمة، والهدف منه الاحتفاء بالتعاون بين القمتين الإيطاليتين وإثارة شغف قائدي الدراجات النارية والشغوفين بالتجميع في جميع أنحاء العالم.

يقوم هذا المشروع الفريد على قيم، مثل الطابع الإيطالي والرياضي والاهتمام بالتصميم والعناية فائقة الدقة بالتفاصيل، واختار مصممو دوكاتي أن يستمدوا إلهامهم من أحد الموديلات الأكثر جاذبيةً وتطورًا من إنتاج مصنع سانتا أجاتا بولونييزي وهي لامبورغيني Sián FKP 37.

تم تصميم الدراجة النارية الجديدة من خلال إعادة تصميم أكثر العناصر المميزة في Diavel: الجنوط مسبوكة وخفيفة وذات تصميم جديد، وتشبه جنوط السيارات بوضوح؛ منافذ الهواء وغطاء المشعاع مصنوعان من ألياف الكربون، ويوحيان بوجود عناصر متراكبة على الهيكل الأساسي للدراجة النارية، وختامًا مشابك فرامل Brembo باللون الأحمر الفاتح، مما يستحضر الطابع المميز لـ Ducati.

جميع تفاصيل الدراجة النارية التي أُعيد تصميمها خصيصاً مُنَفَّذَة بخامات خفيفة وعالية القيمة، مثل ألياف الكربون، وهذا أيضًا مستوحى من السيارة الرياضية الفائقة. إضافة إلى غطاء المشعاع ومنافذ الهواء المذكورين فيما سبق، توجد أيضًا عناصر أخرى مصنوعة من الكربون، وهي غطاء كاتم الصوت والجناح الخلفي وغطاء الخزان المركزي وغطاء المقعد وواقي الطين الأمامي والخلفي وغطاء التابلوه وإطار المصباح الأمامي.

وقال كبير المصممين لدى لامبورغيني: نحن مؤمنون بتميز تصميماتنا، حيث تعد أحد أكثر التصميمات التي يمكن التعرف بسهولة في عالم المحركات، فالمظهر الجذاب وشديد التميز يعد أساسًا للطابع التصميمي لدينا. والنهج المثالي في التصميم يتيح لنا نقل العناصر الجوهرية لدينا إلى منتجات أخرى. قمنا بعمل جماعي كبير، حيث تشاركنا الأنماط الخاصة بنا، واستفدنا من ميزة كوننا علامتين تجاريتين تتمتعان بالقيم نفسها، وتبحثان عن تحقيق المتعة أثناء القيادة.

من جهته، قال أدريا فيراريزي، مدير قسم تشينترو ستيلي لدى دوكاتي: إن تنفيذ الدراجة النارية مستوحاة من سيارة Sián يعني الاحتفاء بالقيم المشتركة بيننا وبين لامبورجيني: نحن شركتان إيطاليتان، ونصنع مركبات رياضية، ويعد التصميم العنصر المميز لإبداعاتنا.

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