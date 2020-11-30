الدبابير تهدد الملاحة الجوية في أستراليا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

شكل تكاثر الدبابير التي أفلتت من قيود الأمن الإحيائي الصارمة في أستراليا تهديداً لأمن الطيران في مطار بريسباين وفقاً لموقع محطة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وتعتبر أنابيب بيتو الفجوة المثالية حيث يبني الدبابير أعشاشهم بسرعة قصوى.

وأشار ألان هاوس، العالم البيئي من معهد "إيكو-لوجيكال" الأسترالي بالقول:" لدينا تقارير من الطاقم الأرضي في بريسباين بأنه يمكن لطائرة الوصول إلى البوابة وفي غضون دقيقتين أو ثلاث يكون هناك دبور يحوم حول فتحة الأنبوب مستطلعاً. وأدركنا أن الأمر ليس حادثاً عرضياً ويمكن أن يتسبب بحوادث خطيرة."

ويستخدم المسؤولون عن الحياة البرية مبيدات حشرات موجهة وعضوية لقتل اليرقات وقد نجحوا حتى اليوم في تقليص نشاط الدبابير بالقرب من المحطات الدولية والمحلية بنسبة 50%، حسبما قال جاكسون رينغ مسؤول الحياة البرية ومنسق التخطيط في مطار بريسباين .



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