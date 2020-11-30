«بيسبن جلوبال» شريك خدمات «أمازون ويب» من دبي للعام 2020

المصدر: دبي ـ البيان

تم اختيار شركة بيسبن جلوبال - الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي شركة متخصصة في مجال استشارات وإدارة التقنيات السحابية، للفوز بلقب شريك APN DevOps للعام 2020. ويعزز الحصول على هذه الجائزة المرموقة سمعة شركة بيسبن جلوبال - الشرق الأوسط وأفريقيا كشريك يضيف قيمة لخدمات DevOps على أمازون ويب سيرفيسز في المنطقة.

وحصلت شركة بيسبن جلوبال - الشرق الأوسط وإفريقيا على درجة الكفاءة في خدمات DevOps لدى أمازون ويب سيررفيسز في أغسطس الماضي وهو ما قادها للحصول على لقب شريك خدمات DevOps لدى أمازون ويب سيرفيسز للعام 2020. وتُعرف DevOps بأنها طريقة لتقييم وتصميم وتنفيذ وإدارة وتحسين البيئة السحابية لأي شركة مع تعزيز كفاءتها التشغيلية أيضاً لتحقيق أفضل النتائج التجارية.

ويستطيع فريق خبراء التقنيات السحابية لدى شركة بيسبن جلوبال بصفتها شريكاً حاصلاً على درجة الكفاءة لخدمات DevOps لدى أمازون ويب سيرفيسز، مساعدة الشركات على تحسين كل مرحلة من مراحل دورة تطوير البرامج الخاصة بها وذلك بفضل خبرته وباستخدام أحدث الأدوات وباتباع أسلوب يتسم بالسرعة والرشاقة.

ومن المراقبة والتسجيل والأداء إلى دعم الكود والبنية التحتية المستمرة والتكامل والتسليم - يمكن لشريك تقني مثل شركة بيسبن جلوبال مساعدة الشركات على النجاح عن طريق تبسيط عروضها للمستهلكين.

وقال مطيع شغليل، الرئيس التنفيذي لشركة بيسبن جلوبال - الشرق الأوسط وإفريقيا «تسعى شركة بيسبن جلوبال لتكون في طليعة شركات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشرفنا أن نحصل على هذا التقدير لأنه يؤكد التزامنا بحلول أعمالنا وأهدافنا والأهم من ذلك عملاء أمازون ويب سيرفيسز».

ويعود الفضل في تحقيق هذا الإنجاز إلى سجل شركة بيسبن جلوبال الحافل بتحقيق النتائج المذهلة لعملائها في المنطقة وتقديم الحلول المبتكرة بشغف باستخدام أفضل تقنيات أمازون ويب سيرفيسز المتاحة.

فبالإضافة إلى الحصول على درجة الكفاءة في خدمات DevOps لدى أمازون ويب سيرفيسز، أصبحت شركة بيسبن جلوبال - الشرق الأوسط وإفريقيا مزود حلول لدى أمازون ويب سيرفيسز وجزء من العروض الخاصة للشركاء الاستشاريين (CPPO) والعروض الخاصة لمزودي الحلول SPP)) لدى أمازون ماركتبليس.

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