أكسا للتأمين تبيع عملياتها في منطقة الخليج

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أكسا اليوم، إبرام اتفاقية مع مجموعة الخليج للتأمين، لبيع عمليات التأمين الخاصة بها في منطقة الخليج، والتي تشمل حصتها في شركات «أكسا الخليج»، و«أكسا للتأمين التعاوني»، و«أكسا الهلال الأخضر للتأمين».

وتعمل مجموعة الخليج للتأمين، في مجال توفير خدمات التأمين في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتكتسب مكانتها من الحضور العالمي، وخبرات التأمين القوية لشركة فيرفاكس، وهي شركة مالية قابضة، مقرها في تورونتو بكندا، إلى جانب خبرة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) في السوق الإقليمية، وهما أكبر مساهميْن فيها.

وكجزء من هذه الصفقة، ستقوم مجموعة يوسف بن أحمد كانو، وهي إحدى أكبر الشركات العائلية في منطقة الخليج، ببيع حصتها أيضاً في شركتي «أكسا الخليج»، و«أكسا للتأمين التعاوني».

وقال بول أدامسون، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا الخليج: نرى أنا وزملائي في فريق إدارة إكسا في منطقة الخليج، في المستثمرين الجدد، هذا الالتزام والحضور القوي في المنطقة، من خلال مجموعة الخليج للتأمين، التي تدعمها فيرفاكس، العلامة التجارية العالمية في مجال التأمين.

ونحن على ثقة بأن هذا الاستثمار، سيتيح لنا مواصلة تعزيز نجاحنا، وتوسيع عروض منتجاتنا، وتحسين جودة الخدمات لعملائنا وشركائنا وموظفينا. إن ثقافاتنا تتماشى تماماً مع فرق القيادة المتمرّسة، والشراكات الناجحة طويلة الأمد، التي تركز على حماية أهم ما يحرص عليه عملاؤنا من الأفراد والشركات.

وهذا الفصل الجديد الواعد في قصتنا الممتدة على مدى 70 عاماً في المنطقة، سيمنحنا قيمة إضافية، لنصبح واحدة من أكبر الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال خالد الحسن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين: «تُعدّ أكسا في منطقة الخليج، أكبر شركة تأمين عالمية موجودة في خمسة أسواق. وهناك العديد من أوجه التكامل بين أعمالهم وأعمالنا، ولدينا نفس الطموح بأن نصبح أكبر لاعب إقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي.

ونحن نعتقد بوجود إمكانات هائلة للنمو في هذه المنطقة، نظراً للفرص التي يتيحها السوق المحلي، والخبرة القوية والتميّز التكنولوجي، وتنوع رأس المال البشري الذي تتمتع به شركة مثل أكسا». وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق العرفية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية. ومن المتوقع إتمامها بحلول الربع الثالث من عام 2021.

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