رئيسة هونغ كونغ لاتمتلك حسابا مصرفيا وتحفظ أموالها في منزلها

المصدر: أ ف ب

قالت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، إنها تحتفظ "بكومات من الأموال النقدية" في منزلها؛ لأنها لم تعد تمتلك حساباً مصرفياً منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.

وذكرت كاري لام في مقابلة مع محطة التلفزيون الإنجليزية المحلية "إتش كاي أي بي سي"، مساء الجمعة، أنها تستخدم الأموال النقدية يومياً في جميع معاملاتها.

وأضافت: "أنا رئيسة السلطة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الجالسة أمامك لا أملك حساباً مصرفياً. لديّ كومات من الأموال النقدية في منزلي. الحكومة تسدد لي أجري نقداً".

وتابعت: "يشرفني أن تفرض عليّ عقوبات غير مبررة" من قبل الحكومة الأمريكية .

وتتقاضى كاري لام أجراً قدره 5.21 ملايين دولار محلي (672 ألف دولار) في السنة، وهو من أعلى الأجور التي يتقاضها قادة العالم.

وأثارت تصريحاتها هذه تنديداً مع نشر رواد للإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً للأموال القليلة التي يملكونها في حصّالاتهم مقارنة مع ثروة كاري لام. وتساءل البعض حول كيفية نقل أجرها الكبير إلى منزلها.

وكانت كاري لام قد قالت لوسائل الإعلام في أغسطس الماضي، إنها "تواجه بعض الصعوبات" في استخدام بطاقات الائتمان جراء العقوبات الأمريكية.

وفرضت عقوبات أمريكيةعلى كاري لام و 14 مسؤولاً رفيع المستوى في هونغ كونغ، بعد قرار بكين في يونيو الماضي، فرض قانون صارم جداً للأمن القومي في هذه المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي.

وبموجب العقوبات الأمريكية جمّدت أصول المسؤولين الـ15 في الولايات المتحدة، مع تجريم أي معاملة مالية يقومون بها داخل هذا البلد.

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