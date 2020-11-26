«مايكروسوفت» تسهّل الامتثال لمتطلبات مكان العمل الهجين

المصدر: دبي - البيان

أظهرت مايكروسوفت مجدداً التزامها الراسخ تجاه خلق بيئات آمنة للشركات والحكومات والأفراد، وذلك عن طريق دعم عمليات الامتثال بواسطة الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتطورة.

حيث سيتمكن متخصصو الامتثال من خلال توفر أداة Microsoft Compliance Manager الجديدة والمتوافقة مع اللوائح الرئيسية في دولة الإمارات من مواكبة المتطلبات المتزايدة التي ترهق المؤسسات لتحقيق اشتراطات الامتثال المتنامية بشكل دوري.

وتم عرض الحل مؤخراً خلال ندوة مايكروسوفت الإلكترونية تحت عنوان «الامتثال في العصر الرقمي»، والتي جمعت مجتمعاً من خبراء ومتخصصي معايير الامتثال.

وركزت في تفاصيلها على مدى أهمية معرفة البيانات التنظيمية، وطريقة حمايتها، وكيفية إدارتها للالتزام باللوائح والاحتياجات الأمنية والخصوصية، إلى جانب إتاحة أحدث الأدوات لمتخصصي وخبراء الامتثال من أجل ضمان بقائهم على اطلاع بمستجدات القضايا الناتجة عن زيادة الأجهزة التي تعمل عن بُعد.

وقال محمد عارف رئيس مجموعة الأعمال وأماكن العمل الحديثة والأمان لدى مايكروسوفت الإمارات: «بما أن نظام العمل عن بُعد بات طبيعياً مع الوضع العالمي الجديد، فقد أصبح تأمين وإدارة البيانات شأناً ذا أهمية قصوى على صعيد مؤسستك أكثر من أي وقت مضى، كما أن الحجم المتنامي للمعلومات من شأنه زيادة التعقيدات المرتبطة بإدارة سجلات الأعمال والتكاليف».

وأضاف: «يساعد الحل الجديد الشركات على فهم عالم الأعمال القائم على البيانات، حيث يوفر لهم مجموعة شاملة من النماذج لإنشاء التقييمات التي تساعد المؤسسات على الامتثال للمتطلبات الوطنية والإقليمية المتعلقة بمجال حوكمة جمع البيانات واستخدامها. وأود التنويه بأن هذا يعتبر جزءاً من التزام مايكروسوفت نحو الحفاظ على أمن وسلامة أعمالنا ومؤسساتنا الحكومية».

وتم خلال الندوة تقديم تحليل خاص حول قدرة تطبيقات مايكروسوفت الأساسية مثل Teams Microsoft على تلبية قوانين ومعايير الامتثال، بما في ذلك حماية الهوية. مما يوفر طبقات إضافية من الأمان تبدأ بتسجيل الدخول الفردي من خلال Azure Active Directory وصولاً إلى نظام المصادقة الأمنية متعددة العوامل.

وتم التركيز أيضاً على كيفية قيام حزمة منتجات مايكروسوفت بمنع فقدان البيانات، مما يمكّن العملاء من التحكم في عملية تدفق المعلومات، وكذلك منع مشاركة المحتوى الحساس. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن حل Microsoft Threat Protection (MTP) يوفر ذكاءً متكاملاً لعمليات الحماية والكشف والاستجابة والوقاية عبر كل من نقاط النهاية أو ما يسمى بالنقاط الطرفية، والبريد الإلكتروني، والهوية، إضافة إلى التطبيقات السحابية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز